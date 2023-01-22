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النصر السعودي يتعاقد مع بديل أوسبينا المصاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 05:20 مساء
النصر السعودي يتعاقد مع بديل أوسبينا المصاب
حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني، أغوستين روسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعاقد نادي النصر السعودي مع حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني، أغوستين روسي، في صفقة إعارة لمدة خمسة أشهر، في فترة الانتقالات الحالية، ليعوض غياب حارسه الكولمبي ديفيد أوسبينا.

وأثناء عودة فريق «البوكا» إلى الأرجنتين عبر رحلة جوية من دولة الإمارات عقب خسارته لقب كأس السوبر الأرجنتيني أمام ريسينغ أول أمس الجمعة، تلقى الحارس البالغ من العمر 27 عامًا مكالمة هاتفية من مسؤولي فريقه، ليعود أدراجه نحو السعودية.

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ووصلت بعثة الفريق الأرجنتيني إلى مدريد، في انتظار الطائرة التي ستقلهم إلى الأرجنتين، لكن الحارس روسي لم يعد مع رفاقه؛ وإنما استقل طائرة أخرى واتجه نحو السعودية.

إعارة مقابل مليون
وسيوقع أغوستين روسي مع النصر لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل مليون دولار تقريبًا، ليجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعرض أوسبينا لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

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