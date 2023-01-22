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وسائل إعلام عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لأول ظهور رسمي لكريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 02:32 مساء
وسائل إعلام عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لأول ظهور رسمي لكريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
ميسي أمام كريستيانو في موسم الرياض. (إنترنت)
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يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للظهور الرسمي في الملاعب السعودية، وذلك من خلال مواجهة فريقه النصر أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، الأحد.

ويشارك النجم البرتغالي في مهمته الأولى مع فريقه الجديد، والذي وقّع له رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى العام 2025، في صفقة استحوذت على اهتمام جميع وسائل الإعلام المحلية والقارية والدولية.

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وكان كريستيانو تألق بشكل لافت خلال مباراة كأس موسم الرياض التي جمعت بين نجوم الهلال والنصر أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل خلالها هدفين مع حصوله على جائزة رجل المباراة، بسبب تألقه اللافت وشخصيته القيادية داخل الملعب وخارجه.

وأعلنت عدة قنوات أوروبية وعالمية نقلها بعض مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها لقاء النصر والاتفاق الذي سيشهد ضربة البداية لرونالدو، حيث أكدت قناة «SPORT TV» البرتغالية، والمعروفة في أنحاء أوروبا، حصولها على حقوق بث مباريات دوري روشن للمحترفين للمرة الأولى في تاريخها، وذلك لتغطية مباريات كريستيانو، على أن تكون المباراة الأولى هي مواجهة النصر والاتفاق، على ملعب مرسول بارك في الرياض، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أيضا أن يتم بث الدوري السعودي على قنوات أخرى، مثل قناة «SPORT ITALIA» الإيطالية التي تنقل أيضا مباريات الكالتشيو داخل أوروبا، بالإضافة إلى قناة «Sport Plus» التركية التي تنقل مباريات الدوري التركي في أوروبا، كما حصلت شبكة «COSMOTE» اليونانية على حق بث بعض مباريات الدوري، من بينها لقاءات النصر القادمة، من أجل رؤية الأسطورة رونالدو في الملاعب السعودية.

وأشارت أيضا قناة «ليكيب لايف» الفرنسية إلى أنها ستنقل لقاء النصر والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مع وضعها صورة رونالدو على غلاف المباراة، في تأكيد على شعبيته الكبيرة داخل فرنسا وخارجها، كما أعلنت أيضا قناة «RMC SPORT» الفرنسية عن نقلها مباراة النصر والاتفاق مجانا عبر تطبيق «تويتش» الخاص بها، وذلك لتغطية ظهور رونالدو الأول مع فريقه الجديد.

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