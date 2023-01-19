شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في أول ظهور بقميص فريق النصر السعودي، في المباراة الودية أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض.

وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية في صفقة تاريخية، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة لصالح باريس سان جيرمان. وفي الدقيقة 31 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنجوم النصر والهلال سجلها رونالدو ببراعة، ليُدرك التعادل.

- عودة المواجهة التاريخية.. كريستيانو يرحب بميسي في موسم الرياض

وعاد باريس سان جيرمان للتقدم مرة أخرى بعدما سجل المدافع ماركينيوس الهدف الثاني في الدقيقة 43. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني له في المباراة، ليتعادل نجوم الهلال والنصر بنتيجة 2-2.

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى باريس سان جيرمان، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى باريس سان جيرمان، الخميس 19 يناير 2023 (تويتر)