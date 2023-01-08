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عودة المواجهة التاريخية.. كريستيانو يرحب بميسي في موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 08:44 مساء
عودة المواجهة التاريخية.. كريستيانو يرحب بميسي في موسم الرياض
يمينًا: ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يسارًا: كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، موعد مباراة «نجوم الهلال والنصر» وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يعني مواجهة جديدة بين نجمي كرة القدم، كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وحددت الهئية يوم 19 يناير المقبل، موعدًا للمواجهة المرتقبة، بمناسبة موسم الرياض، وسيشارك فيها مزيج من لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديان، أمام باريس سان جيرمان، وفق ما نشرته جريدة «الرياضية» السعودية.

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مواجهات كبيرة بين النجمين
ولعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في جميع المسابقات، فاز نجم ريال مدريد السابق في 11 مباراة وتعادلا في 9 وحسم هداف برشلونة السابق نتيجة 16 مباراة.

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