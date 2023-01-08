عودة المواجهة التاريخية.. كريستيانو يرحب بميسي في موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، موعد مباراة «نجوم الهلال والنصر» وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يعني مواجهة جديدة بين نجمي كرة القدم، كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وحددت الهئية يوم 19 يناير المقبل، موعدًا للمواجهة المرتقبة، بمناسبة موسم الرياض، وسيشارك فيها مزيج من لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديان، أمام باريس سان جيرمان، وفق ما نشرته جريدة «الرياضية» السعودية.

- كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

- بالصور.. ليونيل ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان وسط ترحيب كبير