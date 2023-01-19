يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير التنفيذي الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، جيانلوكا فيريرو، ثقته الكبيرة في مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لدى مجلس الإدارة في تغيير المدير الفني الحالي للفريق.

وصرح فيريرو إلى جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية قائلا: «نملك ثقة كبيرة في أليغري، ليس لنا أي نية في استبداله في الوقت الحالي، الأمور قد تتغير في الصيف المقبل، عقب انتهاء الموسم، سنقيم مردود الفريق تحت إمرته، ثم سنقرر».

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كما أعرب المدير التنفيذي ليوفنتوس عن رضاه، عن أداء المدير الرياضي الحالي للفريق، فيديريكو تشيروبيني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النادي سعيد بتشكيلته الحالية، ولن يتجه لسوق الانتقالات الجارية بحثا عن تدعيمات، إذ يرغب نادي «السيدة العجوز» في الاعتماد على اللاعبين الشباب، وتكوين فريق للمستقبل.

تغيير المدرب مكلف

وصرف يوفنتوس النظر عن التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لأليغري، إذ إن محاولة إنهاء عقده الذي ينتهي 2025، ستكلف النادي الكثير من المال، بينما عملية جلب مدير فني آخر، مثل الفرنسي زين الدين زيدان، ستكلف النادي قرابة الـ60 مليون يورو، وهو رقم مستبعد في الوقت الحالي.

ويملك يوفنتوس رغبة في تكرار تجربة باولو مالديني مع ميلان، إذ يحلم المشجعون بعودة نجمهم السابق أليساندرو ديل بييرو للعمل في النادي.