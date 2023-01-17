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منتخب المغرب يسيطر على تشكيلة الأفضل في أفريقيا للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 06:03 مساء
منتخب المغرب يسيطر على تشكيلة الأفضل في أفريقيا للعام 2022
المنتخب المغربي في الصورة التذكارية قبل إحدى مبارياته في كأس العالم 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التشكيل الأفضل للعام 2022 في قارة أفريقيا، الذي سيطر عليه منتخب المغرب، بعدما قدم مستويات رائعة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وحل في المركز الرابع بالبطولة، كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ المونديال.

كما ضم التشكيل أيضًا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى جانب ظهير النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس علي معلول.

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وجاء التشكيل الأفضل في العام 2022 بالقارة السمراء كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو «المغرب».

خط الدفاع: أشرف حكيمي «المغرب»، خاليدو كوليبالي «السنغال»، رومان سايس «المغرب»، وعلي معلول «تونس».

خط الوسط: سفيان أمرابط «المغرب»، محمد قدوس «غانا»، وعز الدين أوناحي «المغرب».

خط الهجوم: محمد صلاح «مصر»، فينسينت أبوبكر «الكاميرون»، وساديو ماني «السنغال».

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