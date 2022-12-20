استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

استقل لاعبو المنتخب المغربي حافلة مكشوفة طافت شوارع العاصمة، اليوم الثلاثاء، لتلقي تحية الجماهير على أدائهم المميز، واحتفاءً بإنجازهم التاريخي في مونديال قطر ووصولهم لنصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

وامتلأت شوارع الرباط بالجماهير منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، من أجل تنظيم مثالي للجولة التي قام بها المنتخب المغربي في حافلة مكشوفة شوارع العاصمة الرباط.

واستعدت الرباط بإجراءات مكثفة لتأمين الاحتفال الأسطوري لجماهير وعشاق كرة القدم، حيث شددت على عدم إيقاف السيارات في كل الشوارع والساحات التي تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي، حتى يتسنى لها المرور بانسيابية، إلى جانب تفادي الاكتظاظ الكبير بسبب حضور عشرات الآلاف.

إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي

وحقّق منتخب المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي على الإطلاق في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بعد أن بلغ نصف نهائي المنافسة قبل الخروج على يد منتخب فرنسا في دور النصف صفر-2، وكان «أسود الأطلس» قد أخرج من طريقه منتخبات أوروبية عتيدة؛ مثل: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)

جانب من استقبال لاعبي منتخب المغرب في الرباط، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (تويتر)