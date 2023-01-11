باريس سان جيرمان يوضح موقفه من ضم المغربي أوناحي

القاهرة - بوابة الوسط

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من التعاقد مع متوسط الميدان المغربي عزالدين أوناحي، بعد أن ربطت تقارير صحفية اللاعب بالانتقال للفريق الباريسي في انتقالات يناير.

وقال المدير الرياضي لفريق باريس، لويس كامبوس، إن نادي العاصمة لديه استراتيجية مختلفة لسوق الانتقالات، إذ يرغب النادي في الوثوق في مواهبه، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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الاعتماد على الشباب

وأضاف كامبوس: «عزالدين أوناحي ليس ضمن خطط النادي، لدينا استراتيجية جديدة في النادي، نسعى لإعطاء الثقة للاعبينا الشباب، زايري إيميري يلعب في نفس مركز أوناحي، ونحن نثق به».

وارتبط اسم أوناحي البالغ عمره 22 عاما، بالانتقال إلى أندية عدة بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، من بينها ليستر سيتي، وبرشلونة، ونابولي، ومارسيليا.