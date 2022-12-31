ليستر سيتي يقدم أول عرضا رسميا لضم أوناحي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعرض رسمي إلى نادي أنجيه الفرنسي، لضم متوسط ميدانه عز الدين أوناحي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نشرته جريدة «ليكيب» الفرنسية، فإن ليستر أول ناد يقدم عرضًا على الطاولة للتعاقد مع أوناحي، سعيًا منه لقطع الطريق أمام الأندية المهتمة، وجلب الشاب المغربي لبلاد الإنجليز.

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عرض بين الثوابت والمتغيرات

وأرسل «الثعالب» عرضًا بقيمة 20 مليون يورو ثابتة، إضافة إلى 20 مليون أخرى في حالة نجح ليستر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يصل إلى 45 مليون يورو.

ومن جانبه أكد أوناحي سعيه للانضمام إلى الفريق الذي يقدم مشروعًا رياضيًا حقيقيًا، وليس مهمًا بالنسبة له المقابل المادي، بينما يسعى ناديه الفرنسي لتحقيق أقصى استفادة من وراء انتقاله.