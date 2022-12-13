أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

علق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على تألق صانع ألعاب «أسود الأطلس» عزّ الدين أوناحي قائلا «منتوج محلي بمؤهلات عالمية»، حيث ساهم المحترف بصفوف فريق أنجيه الفرنسي الواعد في مونديال قطر منتخب بلاده في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وأوضح الركراكي عقب بلوغ ربع النهائي على حساب إسبانيا «عزّ الدين لاعب استثنائي بمؤهلات كبيرة ومن المستوى العالي، يبلغ من العمر 22 عاماً. لا يزال يرتكب بعض الأخطاء الفنية ولكن أمامه هامش كبير للتطوّر وسينتهي به المطاف في صفوف فريق كبير ويجب أن يحسن الاختيار».

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أضاف «هو أحد أربعة لاعبين في صفوف المنتخب المغربي في الدوحة تعلموا فنون اللعبة في أكاديمية محمد السادس المحلية مع المهاجم يوسف النصيري والمدافع نايف أكرد وحارس المرمى الثالث أحمد رضا التكناوتي، وهذا فخر كبير بالنسبة لكرة القدم المغربية وردّ على مروجي فكرة أن لاعبي المغرب يبرزون بفضل تكوينهم في المدارس الأوروبية»، بحسب «فرانس برس».

سيساعد المغرب في المستقبل

وتابع «اليوم رفع مستواه كثيراً وهناك العديد من اللاعبين في صفوفنا يرتفع مستواهم مع مرور المباريات في البطولة، لأننا نملك لاعبين لم يحظوا بدقائق كثيرة مع أنديتهم مثل حكيم زياش وسفيان بوفال، الذي لم يلعب منذ شهر مع فريقه أنجيه، ونايف أكرد العائد من الإصابة، وسليم أملاح الذي عوقب من فريقه بسبب رفضه تجديد العقد، لم يساعدنا ذلك كثيرا لتقديم الأفضل ولكننا نتأقلم مع ذلك».

وأردف قائلا «عزّ الدين اذا استمر واستمع إلى النصائح التي تقدم إليه سيكون مفاجأة المونديال وفي المستقبل سيساعد المغرب كثيرا»، وانهالت الإشادات على أوناحي، أحد الركائز الأساسية للركراكي في وسط الملعب إلى جانب سفيان أمرابط وسليم أملاح، من كل حدب وصوب، وكان أبرزها من مدرب إسبانيا لويس إنريكي الذي أبدى فريقه السابق برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع الواعد المغربي حسب جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

أكد إنريكي الذي أقيل من منصبه مباشرة عقب الإقصاء أن أكثر لاعب أعجبه في صفوف المغرب بعد لقاء المنتخبين هو عز الدين أوناحي، وقال «اللاعب صاحب الرقم 8 لعب بطريقة مدهشة ولم يتوقف عن الركض»، موضحا أنه تحدث مع طاقمه الفني بشأنه وتفاجأ بمستواه.