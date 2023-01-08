أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي

القاهرة - بوابة الوسط

دخل ليدز يونايتد الإنجليزي في صراع مع نادي نابولي الإيطالي، من أجل التوقيع مع اللاعب المغربي عز الدين أوناحي في الانتقالات الشتوية الحالية، من فريقه الحالي أنجيه الفرنسي.

ولفت أوناحي الأنظار إليه بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، ما دفع مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي للإشادة به، بعد إقصائهم على يد المغرب، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ليكيب» الفرنسية.

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وقدم ليدز عرضًا بقيمة 25 مليون يورو، للتعاقد مع متوسط الميدان المغربي البالغ من العمر 22 عامًا، متفوقًا على العرض الذي قدمه نابولي، إذ قدم الأخير مبلغًا أقل من 20 مليون يورو، بينما يراقب مارسيليا الفرنسي الموقف من بعيد.

الأهم هو المشروع الرياضي

ولا يهتم أوناحي بالمقابل المادي ولا الدوري الذي سيلعب به، مؤكدًا: «ليس لديَّ دوري مفضل، كل ما أركز عليه هو المشروع الرياضي، أريد أن أنضم لناد أنمو فيه وأتطور».

وأشاد رئيس نادي أنجيه الجزائري سعيد شعبان باحترافية اللاعب عز الدين، مضيفًا أنه يعلم أن أوناحي سيكون أول المغادرين في فترة الانتقالات الحالية، ويسعى لاكتساب مبلغ من وراء بيعه، لكنه سيفتقده كثيرًا، لتأثيره الكبير في الفريق.