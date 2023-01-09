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التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 05:10 مساء
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
نجوم فريق نابولي الإيطالي. (فرانس برس)
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عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بتغلبه، الأحد، «2-0» على مضيفه سمبدوريا الذي كرّم أسطورتيه السابقتين الراحلين جانلوكا فيالي والصربي سينيشا ميهايلوفيتش، ليعزز صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم ويضمن لقب بطل الشتاء، مستفيدًا من التعادل القاتل «2-2» الذي خطفه روما من مضيفه ميلان على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة.

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وبعد أن أهدر ماتيو بوليتانو ركلة جزاء لنابولي «6»، افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل «19» فيما ضاعف المقدوني الشمالي إليف ألماس من ركلة جزاء «82»، ولعب سمبدوريا بعشرة لاعبين قرابة 50 دقيقة بعد خطأ قاس من الفنزويلي توماس رينكون على أوسيمهن «38»، ومني الفريق الجنوبي الطامح للقب ثالث في تاريخه، وأول منذ رحيل الأرجنتيني دييغو مارادونا في 1987 و1990، في المرحلة السابقة الأربعاء بالخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري بسقوطه «1-0» ضد إنتر بعد الاستئناف من فترة الأعياد، بحسب «فرانس برس».

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 44 نقطة على بُعد سبع نقاط عن كل من ميلان ويوفنتوس الفائز السبت على أودينيزي، علمًا أن نابولي يستضيف البيانكونيري في المرحلة المقبلة.

تكريم فيالي وميهايلوفيتش
وارتدى لاعبو سمبدوريا خلال الإحماء قميصًا حمل اسم «فيالي» والرقم 9 بعد أن توفي الجمعة بعد معاناته مع سرطان البنكرياس. وهتف المشجعون في المدرجات باسم كلا اللاعبين، حيث وضع المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش إكليلا من الزهور على شرفهما وبدا التأثر على محيّاه.

تألق فيالي في سمبدوريا بين 1984 و1992 وقاد النادي إلى لقبه الوحيد في الدوري (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) ونهائي دوري أبطال أوروبا (1992).

وحملت الجماهير لافتة عملاقة لفيالي كتب عليها «مهاجم. بطل. أسطورة»، بينما كُتب على أخرى «بفضلك، نعلم أن لا شيء مستحيلا».

أما ميهايلوفيتش فقد توفي في 16 ديسمبر الماضي عن 53 عامًا بعد أن خسر معركته مع سرطان الدم ولعب مع سمبدوريا بين 1994 و1998 قبل أن يشرف على تدريبه بين 2013 و2015.

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