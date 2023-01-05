رئيس الفيفا يدعم اللاعبين ضد العنصرية ويدعو لإخراس العنصريين

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، دعمه للاعبي فريق ليتشي، اللذين تعرضا لإساءات عنصرية خلال مباراة فريقهما أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي، أمس الأربعاء، ودعا إنفانتينو، الجماهير إلى «إخراس كل العنصريين للأبد».

وتعرض المدافع صمويل أومتيتي والمهاجم الزامبي لاميك باندا لإساءات عنصرية، خلال فوز فريقهما على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك وفق ما نشرته شبكة «سي إن إن».

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وكتب إنفانتينو على صفحته الشخصية بموقع «إنستغرام» مع صور للاعبين: «التضامن مع صمويل أومتيتي ولاميك باندا، فلنصرخ بصوت عالٍ وواضح: لا للعنصرية».

إنفانتينو يتمنى وقوف الجميع بوجه العنصرية

وأضاف: «أتمنى أن تقف الغالبية العظمى من المشجعين، وهم أناس طيبون، من أجل إخراس كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد».

وقدمت جماهير ليتشي الدعم للاعب الفرنسي أومتيتي، حينما هتفت باسمه، لتسكت الهتافات العنصرية، وفق ما ذكره حساب النادي «بتويتر»، ورد أومتيتي على منشور رئيس «فيفا»، قائلا: «فقط كرة القدم متعة وفرحة، والباقي لا يهم».

وأدان دوري الدرجة الأولى الإيطالي الهتافات العنصرية ضد اللاعبين، مؤكدًا أنه يدين دائمًا جميع أشكال التمييز في كرة القدم.