شقيق الأسد المغربي سفيان أمرابط يروج لرحيله من الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «المنتخب» المغربية الشهيرة أنباء عن قرب انضمام نجم «أسود الأطلس» سفيان أمرابط إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل في يناير 2023 وفق ما ذكرته آخر المستجدات.

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ويعد أمرابط أحد أهم المتألقين في مونديال قطر الأخير 2022 مع «أسود الأطلس»، وكان أمرابط ضمن أفضل نجوم المغرب في منافسات كأس العالم، بعدما قاد فريق المدرب وليد الركراكي إلى الحصول على المركز الرابع، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء.

عقد سفيان ينتهي في 2024

وأشارت جريدة «المنتخب» المغربية، إلى أن باريس سان جيرمان قدم أول عروضه الرسمية إلى فيورنتينا الإيطالي، من أجل ضم سفيان أمرابط، مقابل 25 مليون يورو، وينتهي عقد سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، مع فيورنتينا، في صيف 2024.

وشددت الجريدة المغربية واسعة الانتشار على أن سان جيرمان انضم إلى عدد واسع من أندية القارة الأوروبية التي تأمل ضم أمرابط، خاصة بعد أن ظهر بمستويات رائعة في المونديال، وكان نور الدين أمرابط، دعا باريس سان جيرمان إلى ضم شقيقه سفيان.

وأكد أمرابط في تصريحات اتسمت بالطرافة، أن سفيان يناسب تمامًا أسلوب لعب سان جيرمان، موضحًا أنه يؤمن بقدرة اللاعب على صناعة شراكة ناجحة مع الإيطالي ماركو فيراتي، لذا يتعين على رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي التحرك فورًا.