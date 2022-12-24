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اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 02:42 مساء
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه
لاعبا فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد ولوك شو. (أرشيفية:الإنترنت)
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مدد اليوم السبت، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عام عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول بالنادي، في مقدمتهم المهاجم ماركوس راشفورد، إضافة لديوجو دالوت وفريد ولوك شو.

ويوجد بند في عقود اللاعبين الأربعة يسمح للنادي بتمديد العقد ولمدة سنة إضافية، وهو ما رحب به اللاعبون وكذلك المدرب إريك تن هاغ، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وقال تن هاج، في تصريح إلى موقع النادي: «نعم يمكنني تأكيد الأمر، لقد مدد النادي عقود اللاعبين، ونحن سعداء لأن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، نتمنى استمرار هؤلاء اللاعبين لأنهم يحققون أهدافنا».

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وأكمل المدرب الهولندي تصريحاته: «أتفق مع رؤية الإدارة، نعم لقد قمنا بالقرار الصحيح، نحن نسعى لبناء فريق قوي، يمكننا من المنافسة مستقبلًا».

تألق راشفورد
واستعاد راشفورد سابق تألقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تن هاج، إذ شارك مع الفريق في 20 مباراة بجميع المنافسات، وأحرز تسعة أهداف، ما دفع مدرب المنتخب الإنجليزي ساوث غيت لاستدعائه للمشاركة في نهائيات كأس العالم الماضية في قطر.

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