  • Alwasat News
Atwasat

تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 06:36 مساء
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
الهولندي فرينكي دي يونغ بقميص منتخب بلاده خلال كأس العالم 2022. (أرشيفية:الإنترنت)
alwasat radio

أكد المدرب الهولندي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تين هاغ، استمرار سعيه لجلب مواطنه فرينكي دي يونغ إلى «أولد ترافورد»، وذلك في حديثه لبيئة اللاعب.

ويصر تين هاغ على التعاقد مع متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، ليكمل القطعة الناقصة في قائمة فريقه الإنجليزي، ليكون قادرًا على التنافس وحصد البطولات في السنوات المقبلة، وذلك حسب ما نشره موقع «90MIN».

- رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
- مانشستر يفسخ عقد رونالدو بالتراضي

وحاول «الشياطين الحمر» التعاقد مع دي يونغ الصيف الماضي، وبرغم موافقتهم على مبلغ الصفقة مع «البلوغرانا»، لكن الصفقة لم تتم بسبب مطالبات اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى برشلونة.

وبرغم تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو قادمًا من ريال مدريد، وإيركسين من برينتفورد، تظل رغبة تين هاغ قوية في جلب مواطنه لمدينة مانشستر، ليكمل القطعة الناقصة في خط وسطه.

نهائي مبكر
ومن المقرر أن يأتي الهولندي فرينكي إلى «أولد ترافورد» للعب مباراة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي مع ناديه برشلونة، إذ أوقعت القرعة الناديين في نهائي مبكر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر...
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة...
جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد
جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد...
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي...
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا...
المزيد