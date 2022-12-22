تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الهولندي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تين هاغ، استمرار سعيه لجلب مواطنه فرينكي دي يونغ إلى «أولد ترافورد»، وذلك في حديثه لبيئة اللاعب.

ويصر تين هاغ على التعاقد مع متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، ليكمل القطعة الناقصة في قائمة فريقه الإنجليزي، ليكون قادرًا على التنافس وحصد البطولات في السنوات المقبلة، وذلك حسب ما نشره موقع «90MIN».

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وحاول «الشياطين الحمر» التعاقد مع دي يونغ الصيف الماضي، وبرغم موافقتهم على مبلغ الصفقة مع «البلوغرانا»، لكن الصفقة لم تتم بسبب مطالبات اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى برشلونة.

وبرغم تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو قادمًا من ريال مدريد، وإيركسين من برينتفورد، تظل رغبة تين هاغ قوية في جلب مواطنه لمدينة مانشستر، ليكمل القطعة الناقصة في خط وسطه.