لوكا مودريتش يؤكد استمرار رحلته مع المنتخب حتى 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاعب المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش عزمه مواصلة المشوار الدولي رفقة منتخب بلاده ليشارك معه في دوري الأمم الأوروبية في ألمانيا 2024، على خلفية فوز كرواتيا بالمركز الثالث وحصد برونزية كأس العالم 2022.

وأضاف مودريتش في تصريح له عقب نهاية المباراة أمام المنتخب المغربي: «لن يكون من المنطقي ترك بلادي وعدم المشاركة في دوري الأمم المقبلة، أود المشاركة وتحقيق شيء مثالي في البطولة، وبعد ذلك سأقرر مستقبلي مع المنتخب»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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فرنسا العامل المشترك

وقاد الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم العام 2018، منتخب بلاده لوصافة العالم 2018، بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم بروسيا، قبل أن يحصد الميدالية البرونزية في المونديال القطري 2022، ليكرر أعظم إنجاز للكرة الكرواتية في كأس العالم بعد أن حققوه 1998 حينما استضافت فرنسا البطولة.

وقال في هذا الصدد: «لقد حققنا شيئًا كبيرًا لكرة القدم الكرواتية، أردنا الذهب وكنا قريبين منه، في النهاية سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين».