المغرب رابع العالم بعد الهزيمة من كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط

ظفر المنتخب الكرواتي ببرونزية مونديال 2022، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد وهي نتيجة الشوط الأول، ليودع المنتخب المغربي هذه النسخة رابعًا للعالم.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الشوط الأول لمباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الكرواتي على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2022.

ودخل المنتخب الكرواتي المباراة سريعًا بعد خطأ من الحارس ياسين بونو، أظهر أن الدفاع المغربي لم يدخل بعد في أجواء المباراة، فاستغل المنتخب الكرواتي كرة حرة على المرمى المغربي، وسجل المدافع يوشكو جفارديول في الدقيقة السابعة.

- لحظة بلحظة .. الشوط الثاني لمباراة المغرب وكرواتيا

- لحظة بلحظة .. الشوط الأول المغرب وكرواتيا

ولم ينتظر المنتخب المغربي كثيرًا لإدراك التعادل، إذ أرسل المهاجم حكيم زياش عرضية رائعة بعد تنفيذه ركلة حرة نحو مرمى المنتخب الكرواتي، ليسكنها المدافع أشرف داري في الشباك الكرواتية.

واستمرت المباراة سجالا بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، دون خطورة كبيرة على المرميين، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بين المنتخبين.

في الشوط الثاني كانت البداية مغربية بتسديدة من حكيم زياش ولكن تخرج جانبية، واعتمد المنتخب الكرواتي على الهجمات المرتدة، في محاولة لتأمين النتيجة.

التعب ينال من اللاعبين

حل التعب على لاعبي المنتخب المغربي، بعد مباريات مراثونية في المونديال، فتوالت الإصابات والتبديلات، التي طالت كذلك المنتخب الكرواتي، وتستمر الدقائق هادئة بين المنتخبين.

استمرت المحاولات المغربية على المرمى الكرواتي، لكن الكرات المغربية لم تجد طريقها نحو الشباك، واستمر مسلسل إضاعة الكرات، بسبب التسرع تارة، والإرهاق تارة أخرى، قبل أن يضيع يوسف النصيري أخطر وأقرب الفرص المغربية لخطف التعادل، بعد تسديده الكرة في جسد الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش في الدقيقة 74.

وأضاع ماتيو كوفاسيتش أخطر الفرص في الشوط الثاني للمنتخب الكرواتي، بعد انفراده بالحارس ياسين بونو، ولكن تسديدته جاورت المرمى في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة على محاولات مغربية، ولكن الدفاع الكرواتي رفض قبول أي هدف من منتخب المغرب، ليظفر الكروات بالميدالية البرونزية.

الأهداف الرأسية جاءت من المدافعين

112 ثانية هي الفارق بين الهدفين، وأصبح أشرف داري ثاني مدافع يسجل للمغرب في كأس العالم بعد رومان سايس أمام بلجيكا في نفس النسخة، وصاحب الهدف الرأسي الثاني للمغرب في المونديال.

الأصغر عمرًا

وأصبح بلال الخنوس أصغر لاعب عربي يشارك في مباريات كأس العالم (18 عامًا و221 يومًا)، فيما أصبح جاسكو غفارديول أصغر لاعب كرواتي يسجل في مباراة مونديالية (20 عامًا و328 يومًا).

الأسرع في التسجيل

وشهد الشوط الأول للمباراة تسجيل هدفين للمنتخبين الكرواتي والمغربي، لتكون أسرع مباراة تشهد تسجيل كلا الطرفين في كأس العالم 2022، في تسع دقائق فقط.