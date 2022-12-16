مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، المباراة أمام المنتخب المغربي بمثابة نهائي لهم، إذ يسعى الكروات لتحقيق ميدالية في كأس العالم 2022، بالفوز بمباراة تحديد المركز الثالث.

وقال داليتش: «ستكون مباراة صعبة أمام الحصان الأسود للبطولة، فالمنتخب المغربي كان أجمل مفاجأة في هذه النسخة، بفضل ما قدموه من إمكانات كبيرة وروح قتالية رائعة»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأكمل: «سنخوض مباراة نهائية أمام المنتخب المغربي، ندرك أن المباراة صعبة، لكننا مستعدون لها، لم يكن يتوقع أحد أن يصل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال، لكنهم كانوا رائعين حقًا».

- المغرب يلاقي كرواتيا في تحديد المركز الثالث

- الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

وتابع زلاتكو: «سنسعى لتكرار الإنجاز الكرواتي في نسخة 1998، حينما حققنا المركز الثالث في مونديال فرنسا، وسأحفز اللاعبين لتكراره، لنعود لبلادنا ورأسنا مرفوعة».

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض غدًا لقاءه السابع خلال شهر واحد، في ظل معاناة لاعبين اثنين من الإصابة هما مارسيلو بروزوفيتش وجوزيب يورانوفيتش، حيث سيتحدد موقفهما من المشاركة في وقت لاحق قبل المباراة، موضحًا أن المباراة مع المغرب ستكون مختلفة عن لقاء دور المجموعات وبالتالي لا يود اللعب بشكل أساسي بلاعبين يعانون من إصابات حتى لا يخسر التبديلات.