الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدرب الوطني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، إن المنتخب المغربي قدم صورة رائعة عن كرة القدم المغربية والأفريقية وكذلك العربية، خلال منافسات كأس العالم 2022.



وأضاف الركراكي: «عكسنا صورة إيجابية ومتميزة عن الكرة المغربية، والأفريقية والعربية، من خلال ما قدمناه على أرضية الميدان في مشوارنا بالبطولة، وخرجنا مرفوعي الرأس»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».



وأكمل وليد حديثه: «جعلنا الشعب المغربي فخورًا بمنتخبه، ورسمنا السعادة على الجميع، وكسبنا احترام الجميع في المونديال، بما فيهم جماهير المنتخبات الأخرى».



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وأشار إلى أن اللاعبين على الرغم من وداع البطولة، إلا أنهم برهنوا على الجودة التي يملكونها، ومدى عظم الأداء الذي قدموه خلال مباريات كأس العالم، حيث أظهروا شجاعة كبيرة وروحًا قتالية عالية، إلا أنه يشعر بالحزن على نهاية الحلم الذي عاشوه خلال البطولة.

الإصابات والإرهاق عوامل أساسية

ونوه المدرب الوطني إلى أن الإصابات التي ألمت بالفريق كانت العائق الأبرز لاستكمال المهمة، كما أن التعب والإرهاق أصاب الفريق، مؤكدًا أن المباراة أمام بطل العالم، ليست مواجهة سهلة، خاصة أن «الديوك» انتظروا في مناطقهم ولعبوا على أخطائهم.

وأضاف: «ارتكبنا أخطاءً تقنية كثيرة خصوصًا في الشوط الأول، وكنا أكثر قوة خلال مجريات الشوط الثاني وغابت عنا الفعالية في أكثر من مناسبة».

فرصة البدلاء للمشاركة

وبسؤاله عن مباراة تحديد المركز الثالث، قال وليد الركراكي: «سنعطي الفرصة في هذه المباراة للاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة، وسندخل المباراة بهدف الفوز فقط، لنحقق المركز الثالث».

وخسر المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين، لتعبر فرنسا إلى المباراة النهائية، فيما سيلعب «أسود أطلس» أمام المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.