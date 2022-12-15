مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مهاجم المنتخب الفرنسي راندال كولو أن حلمه باللعب والتسجيل لمنتخب بلاده قد تحقق في كأس العالم 2022، في نصف النهائي أمام المنتخب المغربي.

وأشار كولو أن طموح منتخب بلاده هو التتويج للمرة الثانية تواليًا باللقب، بعد أن حققوه في المونديال الروسي 2018، وذلك وفق ما نشره موقع فرانس 24.

وأكمل راندال تصريحاته بقوله: «أنا سعيد بتأهل بلادي إلى المباراة النهائية، أكثر من سعادتي بتسجيلي الهدف الثاني في شباك المغرب، لقد كانت مباراة صعبة أمام منتخب عنيد، لكننا نجحنا في النهاية بتحقيق ما أردناه وهو التأهل».

- فرنسا والأرجنتين في النهائي والمغرب يلاقي كرواتيا في تحديد المركز الثالث

- ثيو هرنانديز يسجل الهدف الأول لفرنسا

وبسؤاله عن دخوله في المباراة بديلًا لزميله عثمان ديمبلي، قال: «يجب عليك أن تكون مستعدًا للدخول إلى المباراة في أي لحظة، عندما يطلب منك المدرب النزول فأنت مستعد، وتقدم أفضل ما لديك لمنتخب بلدك».

وتابع: «هل كنت أحلم بإحراز هذا الهدف قبل ستة أشهر؟ بالطبع لا.. حتى قبل 10 سنوات.. المشاركة مع المنتخب وإحراز الأهداف كانا حلم طفولتي».