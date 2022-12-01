الإصابة تمنع مينديز من إكمال كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس، عن نهاية مشوار الظهير الأيسر نونو مينديز في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام منتخب الأورغواي في الجولة الثانية من المجموعات.

وأكد الاتحاد أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في باقي المواجهات، في حالة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، ويحتاج وقتًا للتعافي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «قنا» القطرية.

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كما أوضح الاتحاد البرتغالي في بيانه، أن الظهير البرتغالي لن يعود إلى بلاده، فبرغم الإصابة وعدم تمكنه من إكمال كأس العالم، سيبقى ضمن وفد المنتخب في المونديال، حيث سيبدأ العمل من أجل التعافي.

غياب ثم عودة سريعة فغياب طويل

ولم يلعب مينديز المباراة الأولى للبرتغال في المجموعة الثامنة من كأس العالم أمام المنتخب الغاني، حيث عانى من إجهاد عضلي، قبل أن يشركه المدرب فيرناندو في اللقاء الثاني أمام الأوروغواي، فتعرض للإصابة وخرج على إثرها من المباراة.

وضمن البرتغال تأهله إلى الدور المقبل من كأس العالم، قبل مباراته أمام المنتخب الكوري، إذ يكفيه التعادل لضمان صدارة المجموعة.