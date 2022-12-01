سكالوني: سعيد بالتأهل للدور المقبل.. ودي ماريا بخير

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، سعادته البالغة بعد التأهل إلى الدور المقبل من منافسات كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين، على ملعب 974.

وصرح ليونيل: «قدمنا مباراة رائعة أمام فريق كبير، الجميع لعبوا بطريقة مثالية، أنا سعيد بما قدمناه، وبمردود اللاعبين طوال اللقاء، كنا نعلم أن الفريق البولندي جيد في الهجمات المعاكسة، ويلعب عليها، لكننا كنا في الموعد، وحافظنا على نظافة شباكنا».

استبدال دي ماريا

وبسؤاله عن تغيير دي ماريا قال: «اللاعب شعر بإجهاد طفيف على مستوى العضلة الخلفية، لذلك رأينا أنه من الجيد إراحته، وقررنا إجراء التبديل».

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ولفت إلى أن جميع المنتخبات في كأس العالم صعبة، والمنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني وتفوق عليه ولكن لم ينجح في التأهل، أما فيما يخص المباراة المقبلة أمام أستراليا فقد أكد أنها ستكون مواجهة في غاية الصعوبة.

واختتم سكالوني تصريحاته بقوله: «تغلبنا على خصم عنيد، ولعبنا بشراسة كبيرة في الشوطين، أنا سعيد بأداء اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة على المستوى الهجومي، الآن علينا التركيز جيدا للمباراة المقبلة أمام أستراليا، نهدف لإسعاد الجماهير الأرجنتينية، والذهاب بعيدا في هذا المونديال».

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره البولندي على ملعب 974، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022، ليصعدا سويا للدور المقبل، على الرغم من فوز المكسيك على المنتخب السعودي، إلا أن قانون اللعب النظيف قد أنصف بولندا التي حصلت على عدد إنذارات أقل من المكسيك.