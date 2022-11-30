Atwasat

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 11:06 مساء
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
ركلة الجزاء الضائعة من المهاجم الأرجنتيني ميسي في مباراة بولندا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

صعد المنتخب الأرجنتيني رفقة المنتخب البولندي إلى الدور المقبل من كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأخير بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب 974.

ورغم فوز المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف على المنتخب السعودي، فإنه لم يتأهل إلى دور ثمن النهائي، إذ جرى الاحتكام إلى اللعب النظيف، الذي رشح المنتخب البولندي بثلاث بطاقات أقل.

الأرجنتين تتفادى مواجهة فرنسا
وسيلاقي منتخب الأرجنتين في دور الـ16، منتخب أستراليا الذي تأهل اليوم الأربعاء، رفقة المنتخب الفرنسي، الذي سيواجه منتخب بولندا.

- شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في شوطها الأول
- تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)

وانتهى الشوط الأول في مواجهة المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم، بالتعادل السلبي، قبل أن تسجل المكسيك هدفين في الشوط الثاني، وجاء الرد السعودي بقدم المهاجم سالم الدوسري في آخر اللحظات.

وفي المقابلة الأخرى من المجموعة ذاتها، واجه منتخب الأرجنتين منتخب بولندا لتفادي أي سيناريوهات مفاجئة، أضاع في الشوط الأول، النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 39، الذي سدد فيه رجال المدرب سكالوني سبع تسديدات على المرمى البولندي، لكن لم تصب أي منها مرمى الحارس تشيزني، الذي أصبح ثالث حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم منذ 1966.

ميسي يضيع ثاني ركلة بالمونديال
ركلة الجزاء الضائعة من ميسي هي ثاني ركلة يضيعها في منافسات المونديال، والتي جعلته يتساوى مع الغاني أسامواه جيان، الذي أضاع هو الآخر ركلتين، وهذا لم يحدث من 1966.

وفي الشوط الثاني دخل منتخب «التانغو» المباراة سريعا، حيث سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 46، بقدم أليكسيس ماك، قبل أن يوقع جوليان ألفاريز على الهدف الثاني في الدقيقة 67.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال

مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي

أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)
تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)
فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان
فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز ......
شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في شوطها الأول
شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في ......
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال...
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال...
فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان
فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط