كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

صعد المنتخب الأرجنتيني رفقة المنتخب البولندي إلى الدور المقبل من كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأخير بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب 974.

ورغم فوز المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف على المنتخب السعودي، فإنه لم يتأهل إلى دور ثمن النهائي، إذ جرى الاحتكام إلى اللعب النظيف، الذي رشح المنتخب البولندي بثلاث بطاقات أقل.

الأرجنتين تتفادى مواجهة فرنسا

وسيلاقي منتخب الأرجنتين في دور الـ16، منتخب أستراليا الذي تأهل اليوم الأربعاء، رفقة المنتخب الفرنسي، الذي سيواجه منتخب بولندا.

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وانتهى الشوط الأول في مواجهة المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم، بالتعادل السلبي، قبل أن تسجل المكسيك هدفين في الشوط الثاني، وجاء الرد السعودي بقدم المهاجم سالم الدوسري في آخر اللحظات.

وفي المقابلة الأخرى من المجموعة ذاتها، واجه منتخب الأرجنتين منتخب بولندا لتفادي أي سيناريوهات مفاجئة، أضاع في الشوط الأول، النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 39، الذي سدد فيه رجال المدرب سكالوني سبع تسديدات على المرمى البولندي، لكن لم تصب أي منها مرمى الحارس تشيزني، الذي أصبح ثالث حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم منذ 1966.

ميسي يضيع ثاني ركلة بالمونديال

ركلة الجزاء الضائعة من ميسي هي ثاني ركلة يضيعها في منافسات المونديال، والتي جعلته يتساوى مع الغاني أسامواه جيان، الذي أضاع هو الآخر ركلتين، وهذا لم يحدث من 1966.

وفي الشوط الثاني دخل منتخب «التانغو» المباراة سريعا، حيث سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 46، بقدم أليكسيس ماك، قبل أن يوقع جوليان ألفاريز على الهدف الثاني في الدقيقة 67.