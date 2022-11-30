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القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 09:59 مساء
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
مدرب المنتخب التونسي جلال القادري يشكر الجماهير الحاضرة للقاء فرنسا في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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أشاد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري بأداء لاعبيه المميز اليوم الأربعاء أمام منتخب فرنسا، في آخر مباراة لهم بكأس العالم 2022، بعد أن ودعوا البطولة رسميًا.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشعر بحسرة للخروج من الدور الأول، فزنا على منتخب فرنسا بطلة العالم، وتعادلنا مع ثالث أوروبا منتخب الدنمارك، ولكننا نودع البطولة برأس مرفوع، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف: كرة القدم لا تعترف بالأسماء، وهو ما أكده لاعبونا أمام فرنسا، دافعنا عن حظوظنا في مجموعة صعبة، وكنا قريبين جدًا من التأهل.

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وأوضح أنه قدّم خمسة أشواط على أعلى مستوى، وظهر في الشوط الأول أمام أستراليا بمستوى سيئ، وهو الأمر الذي كلّفه الخروج من المونديال، مُقدماً الشكر للاعبين على ما قدّموه من مستويات مميزة طوال البطولة.

شكر للدعم الجماهيري الكبير
وقدم قادري الشكر للجماهير العربية والتونسية، على الدعم طوال البطولة، مشيرًا أن الفوز اليوم أمام فرنسا جعلهم سعداء، وفخورين بمنتخب بلادهم.

وبسؤاله عن مستقبله مع تونس، قال القادري: لدي عقد مع المنتخب، يحق فيه للاتحاد التونسي إقالتي من منصبي، وهو صاحب القرار، لافتًا إلى أن الجيل الحالي لتونس يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، يمكنهم تحقيق المزيد في قادم المنافسات.

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