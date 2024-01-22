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أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 01:48 مساء
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
الشيب ليس قاصرًا على كبار السن (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت اختصاصية الأمراض الجلدية والشعر يوليا ناغايتسيفا بأن هناك بعض الأسباب للشيب المبكر، يمكن معالجتها في بداية ظهوره وإعادة اللون الطبيعي للشعر.

وأوضحت الاختصاصية في مقابلة مع راديو «سبوتنيك» أنه بإمكاننا القول إن الشيب مبكرا إذا سبق ظهوره سن الخامسة والعشرين، إذ إنه في هذه الحالة تكمن أسباب مختلفة وراء فقد الشعر لونه الطبيعي وليس من بينها التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في الجسم، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

وتضيف «أن نقص بعض العناصر مثل الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر. بالإضافة إلى العامل الوراثي، الذي يؤخذ في الاعتبار أيضا بوجود أقارب يعانون من الشيب المبكر، ولا يمكن تجاهل تأثير عامل التوتر كذلك».

وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

وتؤكد ناغايتسيفا أنه «يجب مراجعة الطبيب، عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، وأن السبب يكمن في نقص الفيتامينات والمعادن بالنظام الغذائي، فيمكن في هذه الحالة معالجة الأمر واستعادة لون الشعر».

وتنوه بأنه «يمكن استعادة لون الشعر الطبيعي عند ظهور الشيب المبكر في بداية ظهوره فقط . لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أول شعرات رمادية، عليه استشارة الطبيب، لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر».

ولكن وفقا لها، غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان.

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