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ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:41 صباحا
ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية
صورة تعبيرية لطبيب يضنع جبيرة لمصاب (أرشيفية: الإنترنت)
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ابتكر مجموعة من الخبراء في جامعة سيتشينوف الروسية مادة يمكن استخدامها بديلا لمادة الجبس المستخدمة في تثبيت الأطراف المكسورة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية في بيان «أنه يمكن استخدام المادة المبتكرة في العمليات الجراحية في ساحات القتال، وفي مجال الرياضات الخطرة» حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

ويقترح هؤلاء الخبراء استبدال مادة الجبس بهذه المادة الخاصة التي يمكن استخدامها كضمادة عادية.

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وجاء في البيان «عند استخدام الابتكار، يجب فتح عبوة العزل المائي، وتبليلها بالماء ووضع المادة الناتجة على الطرف المصاب، مثل الضمادة العادية».

وأضافوا «تسمح هذه الطريقة البسيطة في استخدام المادة ليس فقط في الممارسة الطبية العادية، بل وأيضا في مجال الجراحة الميدانية العسكرية أو في الرياضات الخطرة، مثل تسلق الجبال وغيرها».

مادة التثبيت تتصلب بشكل أسرع وأرخص
ويشير أحد المشرفين على المشروع تيموفي بيريفيزينتسيف إلى أن «الضمادة الجبسية» تعتمد على مادة تقوية مصنوعة من الألياف الزجاجية والبوليستر. وتتضمن تكنولوجيا إنتاجها طريقة خاصة لحياكة الخيوط، ما يمنع تمزق القماش ويزيد من قابليته للتمدد».

وتابع «هذه المادة مشربة بتركيبة خاصة - راتينغ البولي يوريثين، الذي يتصلب بسرعة عند ملامسته للماء».

ويقول مصدر في منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية «تتصلب مادة التثبيت بشكل أسرع بكثير من نظائرها المعروضة، والبطانة المطهرة المضادة للبكتيريا تقضي تماما على خطر الإصابة بالعدوى عند تثبيت الكسر المفتوح. كما أن المادة المبتكرة زادت من الليونة وهي أرخص بمرتين إلى ثلاث مرات من نظائرها، بسبب استخدام تكنولوجيا إنتاج مختلفة جذريا».

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