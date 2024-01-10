شاهد في «صباح الوسط»: كيف تقاوم البكتيريا المضادات الحيوية في أجسامنا

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «صباح الوسط »، اليوم الأربعاء، البروفيسور علاء الدين الصلابي رئيس لجنة مكافحة العدوى بمركز بنغازي الطبي وخبير جراثيم العدوى بالمستشفيات والبيئة، وأستاذ بكلية التقنية جامعة طرابلس.

وتناول د الصلابي في الحلقة أكثر أنواع الميكروبات انتشارا، وأهم أنواعها وأيها أكثر ضررا، وأسباب انتشارها في المستشفيات خصوصا، وكيف ومتى تتحول إلى إلى بكتيريا قاتلة.

والدكتور علاء الدين علي الصلابي حاصل على دكتوراه من جامعة كارديف في تخصص مقاومة بكتيريا العدوى للمضادات الحيوية ووبائيتها في البيئة والمرافق الصحية في العام 2012 ، وعضو هيئة تدريس بقسم الصحة البيئية، كلية الصحة العامة، جامعة بنغازي منذ 2004، و عضو الاتحاد العربي للوقاية من العدوى وسلامة المرضى ممثلا عن ليبيا

تسجيل اكتشاف باسم بروفيسور علاء الصلابي

جرى تسجيل اكتشاف باسمه وهو جين معزول من بكتيريا انتهازية تصيب المرضى وتنتشر في المرافق الصحية والبيئة، وسُمي تسمية الجين وفقًا لمكان عزله، حيث أطلق عليه «جين طرابلس».

- شاهد على «صباح الوسط»: مداخلة رمضان كرنفودة مخرج الفيلم الوثائقي «فزان بين الماضي والحاضر والمستقبل»

- شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

- شاهد في «صباح الوسط»: رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها ينظم ورشة عمل للفنانين

و قام د. علاء بنشر عدد من الورقات العلمية في وبائية البكتيريا المقاومة للمضادات الميكروبية وغيرها ، وصلت حتى الآن إلى 19 ورقة بحثية، كما قام بتوثيق 18 تسجيل علمي جديد بأسمه من خلال الدراسات التي أجراها في السنوات الماضية.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».