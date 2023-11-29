أعراض بسيطة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

القاهرة - بوابة الوسط

يصعب على الإطباء في معظم الأحيان تشخيص سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، إذ أنه يمكن أن يتخفي في صورة أعراض امراض اخرى مثل مرض السكري وقرحة المعدة وأمراض المرارة

إلا أ ن البروفيسور فاليري إيغييف أوضح من خلال مقابلة مع «Lente.ru» أن هناك أعراض يجب أخذها على محمل الجد مثل اصفرار الجلد والعين أو الإسهال أو الإمساك بشكل غير متوقع، وفقدان الشهية، والشعور بالضيق والضعف، وفقدان الوزن المفاجئ دون مبرر، والألم في الجانب الأيمن، فقد تكون هذه العلامات مؤشر للكشف المبكر لسرطان البنكرياس، حسب «روسيا اليوم».

ويؤكد البروفيسور أن مثل هذه الأعراض تستوجب التشخيص من قبل طبيب متخصص في علاج سرطان البنكرياس لإجراء الفحوص اللازمة وتشخيص السبب.

ورأى أن الطريقة الأكثر فعالية لعلاج سرطان البنكرياس هي الجراحة. وفي حالة وجود موانع، يستخدم العلاج الإشعاعي والكيميائي، وفي بعض الحالات، الاستئصال بالموجات فوق الصوتية (HIFU)، أي العلاج بتوجيه موجات فوق صوتية مركزة عالية الكثافة على الورم.