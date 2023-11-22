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تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 04:01 مساء
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
الشموع المعطرة من المنتجات العطرية التى قد تؤثر على الجهاز التنفسي (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت الطبيبة الروسية الدكتورة الكسندرا فيلييفا من أن المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع قد تسبب مشكلات صحية، لأنها قد تحتوي على مواد عضوية متطايرة خطرة كالفثالات والبنزول والفورمالدهيد وغيرها.

وأشارت الى أن «تلامس هذه المواد مع الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي يسبب تهيجاً ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وبالتالي، فإن بعض المركبات، مثل الفورمالدهيد والبنزول، تكون سامة ويمكن أن تتراكم في الجسم، ما يسبب تلفاً للخلايا وحصول طفرات». حسب «روسيا اليوم».

وقالت الطبيبة «إن استخدام هذه المواد المعطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان. لأن الفثالات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية، ويمكن أن يكون لمكوناتها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي؛ ما يسبب الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك. كما تضاف الزيوت العطرية التي تتكون من العديد من المكونات الكيميائية إلى الشموع».

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وأشارت فيلييفا إلى أن «أخطر المكونات هو ثنائي إيثيل الفثالات الذي يستخدم لتركيز رائحة العطر. إذ إن هذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية. لذلك فإن الشموع الأكثر أماناً للصحة هي تلك المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية. كما أنه حتى المنتجات التي تتكون بالكامل من مكونات طبيعية، مثل البخور، يمكن أن تكون خطيرة لأنه في أثناء احتراقها يمكن أن تتكون مركبات كيميائية ضارة بالصحة».

وفي هذا الإطار، توصي الطبيبة باستخدامها لفترات قصيرة وفي أماكن ذات تهوية جيدة.

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