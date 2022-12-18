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8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 01:06 مساء
8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء
الربو هو أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعا بين الأطفال والكبار... تجنب مضاعفاته (الإنترنت)
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الربو هو أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا بين الأطفال والكبار وهو مرض غير معدٍ ويتسبب في تضخم الشعب الهوائية وضيقها ويؤدي أيضًا إلى إنتاج مخاط زائد، وكل ذلك يجعل التنفس صعبًا للغاية.

ومع تغير الفصول خاصة فصل الشتاء يتعرض مرضى الربو لهجمات مرضية، حيث يتأثرالجهاز التنفسي الضعيف بالهواء البارد الذي يتسبب في تشنج عضلات مجرى الهواء، والتي تسبب السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر وما إلى ذلك، وقد تؤدي أيضًا إلى نوبة وذلك وفقا لموقع «صحة 24».

ويؤدي استنشاق الهواء البارد إلى إنتاج الهيستامين في الشعب الهوائية، وهي نفس المادة الكيميائية التي ينتجها الجسم، أثناء نوبة الحساسية.

كما تعد الإنفلونزا الموسمية التي تعتبر سمة شائعة لفصل الشتاء أحد أهم العوامل المسببة لتفاقم أعراض الربو، بالإضافة إلى نوبات الاحتدام.

ويتعرض المصاب بالربو لفيروسات البرد والإنفلونزا لخطر أكبر لتطور هذه العدوى إلى التهاب رئوي، لذلك من المهم أن تكون مدركًا وقادرًا على تحديد المحفزات المحتملة وإبلاغ طبيبك بها حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب وكذلك الاحتياطات.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها
قد تختلف أعراض الربو من مريض لآخر، لكن بعض الأعراض الشائعة التي لوحظت خلال موسم البرد تشمل ما يلي:
- ضيق التنفس 
- ضيق الصدر أو الألم 
- السعال أو الصفير
- ويعاني بعض مرضى الربو أيضًا من السعال واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق وسماكة المخاط، وهي أكثر مسببات الربو شيوعًا التي يجب الانتباه إليها في فصل الشتاء.

كيف تساعد أجهزة الاستنشاق مرضى الربو؟ 
- تساعد في إيصال الدواء مباشرة إلى الرئتين، مما يساعد الشعب الهوائية على الاسترخاء ويساعد الفرد على التنفس بشكل أفضل. 
- توصل جرعات صغيرة ومقاسة من الأدوية مباشرة إلى الشعب الهوائية، مما يتطلب جرعة أقل ويقلل من أي فرص للآثار الجانبية.
- تساعد في السيطرة على أعراض الربو من خلال الوقاية والتخفيف الفوري، وبالتالي تقليل نوبات الربو.
- مناسبة لجميع الأعمار عند استخدامها حسب تعليمات الطبيب.. بالنسبة للأطفال، يوصى باستخدام جهاز المباعدة مع جهاز الاستنشاق.

إجراءات الوقاية من الربو في فصل الشتاء
- وضع خطة عمل بالتشاور مع طبيبك هي بداية الخطوة لعلاج أفضل وصحة جيدة طوال فصل الشتاء.
- استخدام جهاز الاستنشاق حسب توصيات الطبيب. 
- الحصول على التطعيمات السنوية ضد الإنفلونزا وكذلك التطعيمات المنتظمة ضد الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية لتقليل مخاطر التهابات الجهاز التنفسي.
- البقاء بمكان دافئ وآمن خاصة عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
- ارتداء قناع لمنع الهواء البارد والجاف من الاتصال المباشر بمجرى الهواء.
- اشرب المزيد من السوائل الدافئة. 
- تناول الطعام بشكل صحيح حيث إن النظام الغذائي الصحيح له تأثير كبير على الربو. 
- الحفاظ على النظافة لتجنب الإصابة بالبرد والفيروسات الأخرى.
 

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