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تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 20 نوفمبر 2023, 03:19 مساء
تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة
حبات الفراولة. (الإنترنت)
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وجدت دراسة أن البالغين في منتصف العمر، الذين يعانون من السمنة ومقاومة الإنسولين، واستهلكوا الفراولة لمدة 12 أسبوعا متتاليا، اختبروا تحسنا في الذاكرة، ما يؤكد فوائد الفراولة في منع التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

ويبدأ تطور الاضطرابات المعرفية، مثل مرض الزهايمر، ببطء على مدى سنوات تبدأ في منتصف العمر، ولهذا قام مؤلفو الدراسة بالتحقيق في تغيير النظام الغذائي الذي قد يبطئ تطور الخرف وقد يرفع الحالة المزاجية، حسب موقع «ميديكال نيوز توداي».

وتركز الدراسة على مركب «أنثوسيانين»، وهو مركب غذائي تحتوي عليه الفراولة. وشارك في الدراسة الحالية خمسة رجال و25 امرأة. جرى تقسيمهم إلى مجموعتين: واحدة تناولت الفراولة، وأخرى تلقت علاجًا وهميًا.

وقام الفريق البحثي بتقييم الصحة العقلية والمعرفية والعصبية للمشاركين، وكذلك مراقبة الحالة المزاجية لهم خلال فترة التجربة التي امتدت 12 أسبوعا تقريبا.

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وأثناء التجربة، طُلب من المجموعة التجريبية تناول علبة واحدة من المسحوق الممزوج بالسائل، المحضر من الفراولة الكاملة المجففة والمجففة بالتجميد والمطحونة. تحتوي علبة الفراولة على ما يعادل كوبًا واحدًا من الفراولة الطازجة الكاملة، والتي جرى وضعها كمعيار قياسي من قبل لجنة الفراولة في كاليفورنيا، التي مولت الدراسة.

وتناولت المجموعة الثانية عقارا وهميا يحمل الطعم نفسه. ولاحظ الباحثون تراجع حلالات الإصابة بالاكتئاب خلال فترة الدراسة.

الخصائص المضادة للالتهابات تقي من الزهايمر
يرجع ذلك إلى كون الفراولة غنية بمركب «أنثوسيانين»، مما يجعلها مفيدة للصحة المعرفية والعاطفية. ومركب «أنثوسيانين» هو الذي يعطي الفراولة صبغتها الحمراء، وأحد مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مضادة للالتهابات العصبية، والتي تفيد الدماغ والصحة العاطفية.

وتحتوي فواكه التوت والتوت البري والأزرق والأسود على مركب «أنثوسيانين» أيضا.

ويعتقد الباحثون أن فوائد الفراولة تقبع في الخصائص المضادة للالتهابات، وقدرتها على تخفيض مستوى الالتهابات بشكل عام في الجسم، وتقليل الإجهاد التأكسدي وهو ما يقي ضد التدهور المعرفي.

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