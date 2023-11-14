انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تستضيف سرت أعمال المؤتمر الرابع عشر للجمعية الليبية لجراحة المسالك البولية في الفترة من السابع إلى التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

وينظم المؤتمر برعاية مستشفى بن سينا التعليمي في مجمع قاعات واقادوقو ، وسيحضره أطباء استشاريون فى تخصص جراحة المسالك والكلى من جمعيات أوروبية وأميركية وأفريقية وعربية وأطباء ليبيين بالخارج، وفق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور الزائر الرفاعي امطير.

محاور عمل المؤتمر

وقال امطير إن المؤتمر سيتناول عدة نقاط منها مشكلات حصى المسالك البولية والالتهابات ومشكلات المسالك البولية عند الأطفال وتضخم البروستاتة عند الرجال وأورام المسالك البولية ومشكلات التحكم في البول خاصة عند النساء وعقم الرجال وأمراض الذكورة.

وسيتضمن المؤتمر في يومه الأول خمس ورش عمل في تخصصات مختلفه في جراحة المسالك البولية، كما ستجري خلاله عدد من العمليات الجراحية الدقيقة فى جراحة الكلى والمسالك البولية لمرضى بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت من خلال الأطباء الاستشاريين الزائرين.