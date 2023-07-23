  • Alwasat News
Atwasat

تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 23 يوليو 2023, 09:37 صباحا
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
بودرة أطفال من إنتاج «جونسون آند جونسون». (الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتغريم شركة «جونسون آند جونسون» 18.8 مليون دولار في دعوى قضائية تقدم بها رجل أصيب بالسرطان نتيجة تعرضه لبوردة الأطفال (بودرة التلك) التي تنتجها الشركة.

يعد هذا الحكم القضائي، كما نقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية، ضربة جديدة للشركة التي تسعى لتسوية آلاف من الدعاوى القضائية المشابهة بسبب منتجاتها المعتمدة على «بودرة التلك».

وأصدر القاضي حكمه لمصلحة إيموري هيرنانديز، الذي تقدم بدعوى العام الماضي أمام محكمة الولاية في كاليفورنيا، يطلب فيها تعويضا ماليا من «جونسون آند جونسون» بسبب إصابته بالسرطان نتيجة استخدامه أحد منتجات الشركة.

«جونسون آند جونسون» تعرض 8.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي
«جونسون آند جونسون» تسحب منتجا به مادة مسرطنة

وكشف هيرنانديز (24 عاما)، في أوراق القضية، إصابته بورم الظاهرة المتوسطة في النسيج المحيط بالقلب، وهو نوع نادر ومميت من السرطان، نتيجة استخدامه بوردة «التلك» التي تنتجها الشركة الأميركية منذ صغره. وتعد القضية، التي استمرت ستة أسابيع، هي الأولى التي تواجهها الشركة بسبب منتجات «التلك» منذ عامين.

من جهته، قال نائب رئيس التقاضي في «جونسون آند جونسون»، إريك هاس، إن الشركة ستستأنف الحكم، واصفا إياه بأنه «لا يتوافق مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن، ولا يحتوي على الأسبستوس، ولا يسبب السرطان».

بينما أكد هيرنانديز، خلال جلسات الاستماع، أنه لم يكن ليستخدم منتجات الشركة إذا علم أنها تحتوي على «الأسبستوس». كما استمعت المحكمة لوالدة هيرنانديز التي أكدت استخدامها «بودرة تلك» التي تنتجها «جونسون آند جونسون» لنجلها منذ أن كان رضيعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها

الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها
إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي
إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»

إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة

«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة

درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان ...
شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج

بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط ...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب ......
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
المزيد
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال......
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»...
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى ......
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
المزيد