تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتغريم شركة «جونسون آند جونسون» 18.8 مليون دولار في دعوى قضائية تقدم بها رجل أصيب بالسرطان نتيجة تعرضه لبوردة الأطفال (بودرة التلك) التي تنتجها الشركة.

يعد هذا الحكم القضائي، كما نقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية، ضربة جديدة للشركة التي تسعى لتسوية آلاف من الدعاوى القضائية المشابهة بسبب منتجاتها المعتمدة على «بودرة التلك».

وأصدر القاضي حكمه لمصلحة إيموري هيرنانديز، الذي تقدم بدعوى العام الماضي أمام محكمة الولاية في كاليفورنيا، يطلب فيها تعويضا ماليا من «جونسون آند جونسون» بسبب إصابته بالسرطان نتيجة استخدامه أحد منتجات الشركة.

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وكشف هيرنانديز (24 عاما)، في أوراق القضية، إصابته بورم الظاهرة المتوسطة في النسيج المحيط بالقلب، وهو نوع نادر ومميت من السرطان، نتيجة استخدامه بوردة «التلك» التي تنتجها الشركة الأميركية منذ صغره. وتعد القضية، التي استمرت ستة أسابيع، هي الأولى التي تواجهها الشركة بسبب منتجات «التلك» منذ عامين.

من جهته، قال نائب رئيس التقاضي في «جونسون آند جونسون»، إريك هاس، إن الشركة ستستأنف الحكم، واصفا إياه بأنه «لا يتوافق مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن، ولا يحتوي على الأسبستوس، ولا يسبب السرطان».

بينما أكد هيرنانديز، خلال جلسات الاستماع، أنه لم يكن ليستخدم منتجات الشركة إذا علم أنها تحتوي على «الأسبستوس». كما استمعت المحكمة لوالدة هيرنانديز التي أكدت استخدامها «بودرة تلك» التي تنتجها «جونسون آند جونسون» لنجلها منذ أن كان رضيعا.