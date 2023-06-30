شركة «سانوفي» تعتزم إطلاق 5 لقاحات جديدة في غضون عامين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «سانوفي» الفرنسية للصناعات الدوائية طموحاتها بشأن ابتكار لقاحات في مختلف المجالات العلاجية، مشيرةً إلى رغبتها في إطلاق بحلول العام 2025 ما لا يقل عن خمسة لقاحات مبتكرة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي خطوة حاسمة قبل طرح اللقاحات في الأسواق.

ولمناسبة انعقاد مؤتمر مُخصّص للمستثمرين، شهد عرض أحدث بيانات «سانوفي» عن لقاحات لها قيد الابتكار في مجالات علاجية عدة، أعادت المجموعة تأكيد هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات سنوية تزيد على 10 مليارات يورو في مجال اللقاحات بحلول العام 2030. وتعتزم الشركة «إطلاق ما لا يقل عن خمسة برامج جديدة بالمرحلة الثالثة من اللقاحات المبتكرة بحلول العام 2025»، على ما ذكر بيان للمجموعة.

عرض 3 لقاحات

عرض المسؤول العالمي عن لقاحات «آر أند بي» جان فرنسوا توسان ثلاثة من هذه اللقاحات، بينها لقاحان للأطفال: يستهدف أحدهما التهاب القصيبات والمكورات الرئوية، والآخر مضاد للحمى الصفراء. وفي ضوء النتائج الأولى «الإيجابية جداً» للقاح الذي يؤخذ عن طريق الأنف، والمخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، لمساعدتهم في تطوير استجابة مناعية بعد أول موسم يتعرضون فيه للفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، قررت «سانوفي» أن «تنجز المرحلة الثالثة من التجارب بدءاً من مطلع العام المقبل»، على ما أكد توسان لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية والضرورية قبل طرح اللقاح المضاد للمكورات الرئوية في الأسواق في النصف الأول من العام 2024. أما فيما يتعلق بالفيروس المخلوي التنفسي المسؤول عن التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي، اللذين يموت بسببهما عشرات الآلاف سنوياً، فأعلنت الشركة أيضاً «نتائج واعدة جداً» لعلاج وقائي يتكون من جسم مضاد وحيد النسيلة يمنع حدوث التهاب القصيبات عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن السنة.

وقد ابتُكر هذا العلاج بالشراكة مع مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية، ويُباع تحت اسم «بيفورتوس»، بينما حصل على موافقة لتسويقه في الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2022. وبالنسبة إلى كبار السن، تعمل «سانوفي» على ابتكار لقاح يجمع ما يصل إلى ثلاثة مسببات أمراض (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وفيروس ميتابنوموفيروس، وفيروس بارا أنفلونزا)، وستبدأ المرحلة الأولى من تجاربه السريرية بـ«حلول نهاية العام»، على قول توسان.