جنوب أفريقيا: لدغات الأفاعي تقتل الكلاب بسبب نقص مضادات السموم

القاهرة - بوابة الوسط

قبع الكلب «زارزا» وهو من نوع (ستافوردشاير بول) داخل مستشفى للحيوانات في جنوب أفريقيا بعدما لدغته كوبرا موزمبيقية في فمه، ومع أن سم الثعبان القوي يوقف عمل العضلات المسؤولة عن التنفس، تُعالَج لدغات مماثلة بأمصال تحوي أجساماً مُضادة، لكن الأطباء البيطريين في جنوب أفريقيا يشيرون إلى أن المشكلة، راهناً، تكمن في النقص الذي يطال هذه الأمصال.

ويقول الطبيب البيطري في مستشفى فالي فارم أنيمل في بريتوريا حيث عولج «زارزا» لكنه نفق، «نَفدت منذ أشهر مضادات السموم لدينا» ويلفت الأطباء البيطريون والمتخصصون في الأفاعي إلى أن النقص بدأ يتفاقم في نهاية العام الفائت، مع أن السلطات تنفي وجود أي مشكلة.

إنتاج مضادات السموم

وتؤكد «ناشونال هيلث لابراتوري سيرفيس»، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن إنتاج مضادات السموم، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أنّ «مضادات لدغات الأفاعي متوفرة في البلاد» إلا أن الخبراء في هذا المجال لا يوافقونها الرأي، وكانت مجموعة من المتخصصين في علاج لدغات الأفاعي ناشدت في أبريل وزير الصحة التحرك بشأن ما وصفوه بـ«الخطر الصحي الكبير»، ومع أن المشاكل في الإمداد تتقلص في بعض الأماكن، يقول الأطباء البيطريون إنهم ما زالوا يواجهون مشكلة.

ويشير المتخصص في الزواحف والبرمائيات يوهان مارياس الذي يرأس معهد «ذي أفريكن سنايك بايت»، إلى أن المستشفيات التي تعالج البشر هي أولوية عندما تتوفر أي جرعات جديدة، ويقول مارياس البالغ 65 عاماً «في الوقت الراهن، إذا كنت طبيباً بيطرياً تعجز عن الحصول على مضادات سموم» ومن مقره في بريتوريا يلفت إلى أنه يتلقى ما يصل إلى اثنتي عشرة مكالمة يومياً من بيطريين يائسين وأصحاب الكلاب يبحثون عن مضادات، ويقول مارياس «إذا تعرض كلبك للدغة أفعى خطرة، فيُحتَمَل أن ينفق»، ولفت آلان كلوك من جمعية «ساوث أفريكن فيتيريناري أسوسييشن» إلى وجود «نقص في المضادات بجنوب أفريقيا»، إذ يعجز الأطباء البيطريون عن الحصول على الأمصال التي يحتاجونها، وتضم جنوب أفريقيا نحو 160 نوعاً من الثعابين، عدد كبير منها سامّ.

لدغات من 10 أنواع ثعابين

وتنتج شركة «ساوث أفريكن فاكسين بروديوسرز» التابعة لهيئة «ناشونال هيلث لابراتوري سيرفيس» والجهة الوحيدة التي تُصنّع مضادات السموم الوحيد في البلاد، نوعين من المضادات، ويعالج أحد المضادين لدغات من 10 أنواع ثعابين بينها كيب كوبرا وأفعى النفث والمامبا الخضراء، بينما يوفر المضاد الثاني علاجات من لدغات ثعابين البومسلانغ.

ويؤكد مايك بيري من شركة «أفريكن ريبتيلز أند فينوم» المتخصصة في استخراج السموم في سنتوريون خارج جوهانسبرغ، والتي تضم نحو 900 ثعبان داخل أقفاص زجاجية صغيرة، أن إنتاج المضادات عملية شاقة، ويوضح أن فريقه يجبر الزواحف على بصق سمومها من خلال دفعها لعضّ أوعية زجاجية، ثم تُحقن خيول بكميات صغيرة من السموم، مما يجعلها تتمتع بمناعة مع الوقت، ثم تُجمَع البلازما الخاصة بها وتُعالَج لتصنيع الأمصال، إلا أن هذه العملية تتطلب تبريداً مستمراً، ويُعزى التأخير في الإنتاج إلى أزمة الطاقة التي تواجهها جنوب أفريقيا وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة.