دراسة تكشف: نوبات الأرق المتكررة ترفع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة من الأرق، وصعوبات في النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، خصوصا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ولاحظت الدراسة أنه كلما عانى الشخص من أعراض مختلفة للأرق، كلما زاد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن خطر الإصابة يتضاعف لمن يعانون مشاكل صحية أخرى، وفقا لما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وجاء في نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة «طب الأعصاب»، أن الأشخاص الذين يعانون من خمسة إلى ثمانية أعراض من الأرق ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 51% على الأقل، مقارنة بغيرهم الذين لا يعانون الأرق.

وبالمقارنة، الأشخاص الذي يعانون عرضا واحدا إلى أربع أعراض مرتبطة بالأرق ترتفع لديهم فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% فقط.

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أعراض الإصابة بالأرق

وتشمل أعراض الإصابة بالأرق صعوبات في النوم، والاستيقاظ خلال الليل، والاستيقاظ مبكرا في الصباح، والقلق، والنوم خلال النهار، والاكتئاب والتوتر، والأخطاء المتكررة، صعوبة التركيز أو التذكر أو الانتباه.

ونشرت دراسة سابقة، في أبريل الماضي، وشملت 4500 شخص، توصلت إلى نتائج مشابهة. ووجدت أن الأشخاص الذي ينامون أقل من خمس ساعات خلال الليل معرضون للإصابة بالسكتة الدماغية ثلاث مرات أكثر من غيرهم الذين يحصلون على قسط من النوم يصل إلى سبع ساعات ليلا.