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«الوطني لمكافحة الأمراض» يقدم 5 نصائح لتقليل انتقال العدوى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 11:22 صباحا
«الوطني لمكافحة الأمراض» يقدم 5 نصائح لتقليل انتقال العدوى
المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض يقدم نصائح لتقليل انتقال العدوى (فيسبوك)
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نشر المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عددا من النصائح التي يمكن من خلالها تقليل انتقال العدوى.

وقال المركز في منشور بالخصوص على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه بإمكانك تقليل انتقال العدوى عن طريق بعض الخطوات البسيطة.

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غسل اليدين جيدا والاهتمام بالنظافة الشخصية
يجب عليك غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام مطهر لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل لتنظيف اليدين.

تحضير الطعام بطريقة صحيحة
هناك بعض طرق الطبخ التي تكون صحيةً أكثر من غيرها، كما يمكن إضافة بعض المكونات الصحية خلال الطبخ، كالأعشاب الطازجة أو المجففة، والتي يمكن أن تضيف النكهة إلى الطعام بدلاً من بعض المكونات غير الصحية.

أخذ التطعيمات اللازمة
قد تظن أن تجاوُزك مرحلة الطفولة لا يعني أن عليك الاهتمام بتلقي حقن اللقاحات، لكن البالغين يحتاجون إلى تلك الحقن أيضا.

اتباع آداب العطس والسعال
تتمثل آداب العطس والسعال في استخدام مناديل عند العطس والسعال، وكذلك الكوع في حالة عدم وجود مناديل وغسيل الأيدي بالماء الصابون والتخلص من المناديل بأسرع وقت والبعد عن الآخرين مسافة لا تقل عن 1 متر.

تهوية المكان وتنظيف الأسطح جيدا
يجب فتح نوافذ المنزل المتقابلة لإحداث تيار هوائي ولو لمدة قصيرة يوميا للحصول على جو صحى متجدد. يختلف كل منزل عن غيره، لكن الأسطح التي يكثر مسّها هذه والموجودة في كل منزل تتضمن: مقابض الأبواب، والطاولات، والكراسي، وأعمدة الشرفات والسلالم، والأسطح في المطابخ والحمّامات، وصنابير المياه، والمراحيض، ومفاتيح الإضاءة، والهواتف المحمولة، والحواسيب، والحواسيب اللوحية، ولوحات المفاتيح، وأجهزة التحكم بالتلفاز، ومقابض التحكم بالألعاب الإلكترونية، والألعاب المفضلة لدى الأطفال.

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