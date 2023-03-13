نصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت صفحة المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في «فيسبوك»، الإثنين، مجموعة من النصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش.

- نصائح للحد من أعراض حساسية الأماكن المغلقة في الشتاء

وتتضمن هذه النصائح:

استخدام غسول الأنف الملحي.

غسل الأعين بسكب مستمر بمياه فاترة باردة.

استخدام الأدوية المزيلة للاحتقان وقطرات العين

استخدام جهاز تنقية الهواء بفلتر.

تجنب نشر الملابس في مكان مفتوح ومعرض للهواء.

ارتداء الكمامة الطبية عند التواجد في الخارج في موسم حبوب اللقاح.

إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً.

تنظيف المنزل باستمرار من الغبار.

الامتناع عن التدخين وعدم التواجد في أماكن المدخنين.

مشكلات تصاحب حُمى القش

انخفاض جودة الحياة. يمكن أن تعيق حُمى الكلأ استمتاعك بالأنشطة وتقلل إنتاجيتك. وبالنسبة للكثيرين، تؤدي أعراض حمى الكلأ إلى التغيب عن العمل أو الدراسة، وفق «مايو كلينك».

سوء جودة النوم. يمكن لأعراض حمى القش أن تحول دون نومك أو تصعِّب استغراقك فيه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إرهاق وشعور عام بالمرض (التوعك).

ربو غير مستقر. كما يمكن أن تؤدي حمى القش إلى تفاقم أعراض الربو، مثل السعال والأزيز.

التهاب الجيوب الأنفية. وقد يؤدي احتقان الجيوب الأنفية لفترات طويلة بسبب حمى القش إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية - وهو عدوى أو التهاب يصيب الغشاء المبطن للجيوب الأنفية.

التهاب الأذن. وفي الأطفال، غالبًا ما تكون حُمى القش إحدى عوامل الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.