نصائح للحد من أعراض حساسية الأماكن المغلقة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تشتد حساسية الأماكن المغلقة خلال فصل الشتاء خصوصًا، بسبب قضاء وقت أطول بالداخل، ومن أعراضها الشائعة حكة في العينين وسيلان الأنف والتهاب في الحلق.

والمواد المسببة للحساسية لا تتواجد في الخارج فقط، بل يمكن أن يحتوي المنزل على العديد من مسببات الحساسية أيضًا، مثل العفن، الحيوانات الأليفة، وعث الغبار.

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وقدمت الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI)، مجموعة من النصائح للتعامل من الأعراض المزعجة خلال فصل الشتاء، وفق موقع «Heilpraxis».

تنظيف المنزل

قد يبدو هذا الحل بسيطًا، لكن تنظيف منزلك هو أحد أسهل الطرق للتعامل مع الحساسية في الأماكن المغلقة، إذ يختبئ الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار في أي مكان، وقد يتسبب في العطس والسعال وانسداد الأنف، وفق «دويتشه فيله».

وللحد من مسببات الحساسية، حافظ على جدول تنظيف منتظم، استخدم المكنسة الكهربائية للتنظيف، خاصة أسفل الأثاث وخلفه، حيث يمكن أن تتجمع المواد المسببة للحساسية هناك بسهولة، امسح أسطح العمل بالمطبخ والأسطح الأخرى التي تستخدمها بشكل متكرر.

الحيوانات الأليفة

قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين حبك لحيواناتك الأليفة ووقاية نفسك من الحساسية في الأماكن المغلقة، تقضي حيواناتك الأليفة وقتًا أطول في الداخل، لكن إبقاءها خارج غرفة النوم خلال النهار يساعد في علاج الحساسية التي قد تكون لديك في الليل، والتي يمكن أن تزعج نومك، لهذا ابقِ باب غرفة نومك مغلقًا خلال النهار.

إذا كنت تداعب قطتك أو كلبك، تأكد من غسل يديك بعد ذلك، حتى لا تلمس وجهك بالخطأ وتثير الحساسية، ولا تنسى الاعتناء بحيواناتك الأليفة بشكل منتظم للتقليل من مسببات الحساسية في الهواء.

عث الغبار

يعيش عث الغبار ويتكاثر في أماكن دافئة ورطبة ويختبئ عادة في الوسائد والمراتب والسجاد والأثاث المنجد، حتى لو كان منزلك نظيفًا بشكل واضح، فإن الجزيئات المسببة للحساسية من عث الغبار صغيرة جدًا، بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولهذا ينصح باستخدم أغطية مضادة للعث على مرتبتك ووسائدك للحد من التعرض إلى عث الغبار. اغسل وغيّر الملاءات والبطانيات والمفارش الأخرى بالماء الساخن كل أسبوع، للتخلص من براز عث الغبار المتبقي.