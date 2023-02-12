في الولايات المتحدة.. انقطاع الطمث يخرج عن دائرة الطمس

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما كان لزمن طويل أحد الموضوعات التي تخجل النساء من التحدث عنها علنا، بدأ انقطاع الطمث يخرج عن دائرة الطمس، مع تناول عدد من النجمات في الولايات المتحدة هذا الموضوع دون حرج.

باتت نساء شهيرات كثيرات يتناولن الموضوع جهارا، من بينهنّ ناومي واتس وغوينث بالترو وأوبرا وينفري، فيما تكثر المقالات الصحفية عن هذا الموضوع.

حتى إن السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، نفسها تطرقت إليه العام 2020 في مدونتها الصوتية (بودكاست)، وفق «فرانس برس».

- الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

وكتبت ناومي واتس (54 عاما) عن الاضطرابات الهرمونية التي بدأت تواجهها بعد سن السادسة والثلاثين: «خلال مسيرتي التمثيلية، هربت من تسونامي وواجهت كينغ كونغ، لكنني لم أكن مهيأة لانقطاع الطمث المبكر».

أما الإعلامية الشهيرة تلفزيونيا في الولايات المتحدة أوبرا وينفري (69 عاما)، فروَت أنها تخيّلت عندما كانت في نهاية الأربعينيات من عمرها أنها تموت بسبب تسارع نبضات قلبها.

وأفادت بأنها شعرت بـ«خفقان شديد». وقالت «مذكراتي اليومية مليئة بعبارات (لا أعرف ما إذا كنت سأعيش حتى الصباح)». وأضافت: «راجعتُ خمسة أطباء. لم يقل لي أي منهم مرة إن السبب قد يكون انقطاع الطمث».

ورأت في ذلك سببا يجعل من الضروري التحدث عن الموضوع لتثقيف النساء، والأطباء أيضا وفق «فرانس برس».

هل الآلام حتمية؟

فلدى البعض نقص معرفة في ما يتعلق بهذا الموضوع، أو يعتبرون أن الآلام حتمية وملازمة لهذه المرحلة التي لا بدّ منها في حياة أي امرأة.

فانقطاع الطمث الذي يعني توقف الدورة الشهرية للمرأة، يتلازم في الخيال الجماعي مع الهبات الساخنة وتقلبات المزاج التي توحي بالكثير من النكات السمجة.

وتعاني نساء كثر بالفعل من هذه الأعراض، لكنّ غيرها أيضا تسجّل لدى الأخريات، كالأرق وتساقط الشعر والقلق العميق وسواها.

وقالت أستاذة أمراض النساء وإخصائية انقطاع الطمث الدكتورة في جامعة جونز هوبكنز وين شين، إن تقديراتها تشير إلى أن 20% من النساء اللاتي يعانين أعراضا، تكون أعراضهنّ هذه «مزعجة جدا، تُفسد حياتهن وقدرتهن على التركيز في العمل وعلاقاتهنّ».

وبات معروفا، حسب شين أن ثمة «تغييرات في وظائف الجسم» متلازمة مع الأعراض، يمكن أن تكون خطيرة، وقد تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الاضطرابات الإدراكية، وأن «انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام».

من هذا المنطلق، تُبدي وين شين ارتياحا إلى الإقبال على التحدث علنا عن الموضوع.

ولاحظت أن هذا الموضوع «كان عادةً من المحرّمات (...)، لذا فإن تحدث نجمات سينمائيات عنه وتناولهن (تجاربهنّ) بصدق لهو أمر جيد».

وأسفت الإخصائية لكون «عدد كبير من الأطباء لا يفقهون الكثير عن انقطاع الطمث»، إذ تتناول مناهج كليات الطب الموضوع بصورة وافية.

وأوضحت أن فريقها أجرى العام 2012 استطلاعا للمتدربين في أمراض النساء في الولايات المتحدة، ووجد أن غالبيتهم «لا يكونون مرتاحين عند التعامل مع حالات انقطاع الطمث».

ورأت وجوب أن يبادر هؤلاء إلى إحالة المريضات المحتاجات لمساعدة إلى طبيب مختص.

تحقيق المكاسب

من جانب المشاهير، يقترن هذا الاهتمام أحيانا باستثمار في منتجات مخصصة للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أو تلك التي تعقب توقف الحيض.

فناومي واتس أطلقت علامتها التجارية الخاصة «سترايبس» (Stripes) في أكتوبر، وهي عبارة عن أقنعة «تكثيف» للشعر وكريمات ضد جفاف المهبل.

أما الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار غوينث بالترو، فتوفر منذ سنوات مع ماركتها للمستحضرات «غوب» (Goop) مكملا غذائيا أسمّته «مدام أوفاري» (Madame Ovary) يبلغ سعره 90 دولارا.

واستثمرت نجمة كرة المضرب سيرينا ويليامس في الآونة الأخيرة في مكمّلات غذائية تحمل تسمية «وايل» (Wile) تؤكد أنها «تغيّر قواعد اللعبة بالنسبة إلى النساء فوق سن الأربعين».

وكانت العلاجات الهرمونية توصف على نطاق واسع في الولايات المتحدة لمدة طويلة لمواجهة أعراض انقطاع الطمث، قبل أن تسبب دراسة مثيرة للجدل ذعرا من خلال تحدثها عن مخاطر عالية على صحة المرأة.

لكن البحوث التي أجريَت على هذا الموضوع طوال الأعوام العشرين المنصرمة تجعل من الممكن راهنا فهم هذه العلاجات بشكل أفضل وتحديد الوصفات بدقة أكبر، حسبما أفادت شين. وتبدي الأخيرة قلقا من ظهور شركات تقدم هذه العلاجات بواسطة الهاتف.

لكنها تنصح المريضات اللواتي يعانين أعراضا حادة بأن يطلبن إحالتهن على إخصائيي انقطاع الطمث الذين يمكنهم وصف العلاج المناسب لهنّ، سواء أكان هرمونيا أو لم يكن كذلك.