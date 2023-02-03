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حظر قطري لأغذية تشمل مكونات منتجات الحشرات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 02:09 مساء
حظر قطري لأغذية تشمل مكونات منتجات الحشرات
صورة التقطت في 30 أغسطس 2022 في أحد مطاعم العاصمة التايلاندية بانكوك لبرغر مصنوع من صراصير الليل وإلى جانبه وعاء يحوي حشرات مطبوخة (أ ف ب)
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أضاف الاتحاد الأوروبي اثنين جديدين من منتجات الحشرات إلى قائمته المعتمدة، فيما أكدت قطر حظر منتجات الحشرات في المواد الغذائية لأسباب «شرعية».

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، مساء الخميس، إن المنتجات الحشرية لا تلبي «متطلبات اللوائح الفنية للأغذية الحلال».

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وأضافت ان لوائح دول مجلس التعاون الخليجي «والرأي الديني» للجهات المختصة «تحظر تناول الحشرات أو البروتينات والمكملات المستخرجة منها»، وفق «فرانس برس».

وقالت قطر إن تحركها جاء في أعقاب «قرار بعض الدول الموافقة على استخدام الحشرات في إنتاج الغذاء».

دودة الوجبة الصغيرة والصراصير المنزلية
ولم يذكر البيان أسماء الدول، لكن الإعلان جاء بعد أسبوع من موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على يرقات دودة الوجبة الصغيرة والصراصير المنزلية لاستخدامها في الغذاء.

ولطالما كانت الحشرات مصدراً للبروتين، لكن الاستهلاك انتشر مع تزايد الضغوط لإيجاد بدائل للحوم والأطعمة الأخرى التي بتسبب انتاجها بمستويات عالية من غازات الدفيئة.

ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أربع حشرات للغذاء في العامين الماضيين، مشترطا وضع علامات واضحة على جميع المنتجات التي تحتوي على الحشرات.

ويقول خبراء إنه لا يوجد حكم واضح في الشريعة الإسلامية بشأن ما إذا كان يمكن أكل الحشرات.

ويرى معظمهم أن تناول الجراد «حلال»، كما ورد في القرآن. لكن العديد من علماء الشريعة الإسلامية يرفضون الحشرات الأخرى لأنها تُعتبر غير نظيفة.

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