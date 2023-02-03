أوروبا تخفض الحدود المسموحة لرواسب المبيدات الحشرية في الأطعمة

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، الحدود المسموح بها لمستوى الرواسب المتبقية في الأغذية من نوعين من النيونيكوتينويدات.

و النيونيكوتينويدات هي مبيدات حشرية متهمة بتسريع التدهور الهائل في أعداد النحل، ويُحظّر الاتحاد الأوروبي استخدامها في الحقول، وفق «فرانس برس».

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وقالت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في بيان: «ستخفض القواعد الجديدة الحدود القصوى لمخلفات اثنين من مركبات النيونيكوتينويد،هما الكلوثانيدين والثياميثوكسام (...) إلى أدنى مستوى يمكن قياسه بأحدث التقنيات المتاحة».

وستُطبق هذه الحدود على جميع المواد الغذائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً على واردات الأغذية والأعلاف الحيوانية. وسيُفرض الإجراء على المنتجات المستوردة اعتباراً من عام 2026، من أجل منح الدول خارج الاتحاد الوقت للامتثال للقواعد الجديدة.

مبيدات النيونيكوتينويد

وظهرت مبيدات النيونيكوتينويد في التسعينيات، وهي تحمي الشمندر من اليرقان الذي ينتقل عن طريق حشرات المن الخضراء عبر مهاجمة الجهاز العصبي للحشرات، وبالتالي الملقحات.

هذه المبيدات الحشرية التي تلحق ضرراً، حتى بجرعات منخفضة، بحس تحديد الاتجاهات لدى النحل والنحل الطنان، بما يحول دون عثورها على خليتها، وتغير الحيوانات المنوية لدى الذكور، متهمة بالمساهمة في التدهور العالمي لأعداد الملقحات.