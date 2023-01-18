8 نصائح لزيادة حرق الدهون في فصل الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

مع بداية فصل الشتاء أكثر ما يخشاه الجميع زيادة الوزن بسبب تناول الكثير من الطعام مع عدم وجود حركة كثيرة، بسبب برودة الأجواء، لذلك نقدم إليكم بعض طرق زيادة حرق الدهون وتقليل الوزن خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لإخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

ويقول الدكتور راضي «في الشتاء نحتاج للمواظبة على بعض الخطوات لرفع نسبة حرق الدهون في الجسم للتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام متناسق»، ومن بعض هذه النصائح:

- شرب الماء بكمية كافية بحيث لا تقل عن 4 لترات في اليوم ولا يشترط الشعور بالعطش.

- تقسيم الوجبات والاهتمام بتناول وجبة الإفطار وتكون مبكرا قدر المستطاع.

- ضبط الساعة البيولوجية للجسم تعمل على ضبط الإنسولين في الدم، وتكون بالاستيقاظ والنوم المبكر ليحصل الجسم على 8 ساعات نوم.

- عمل يوم ديتوكس قبل بداية النظام الغذائي لتحفيز الجسم على حرق الدهون والتخلص من السموم.

- الحرص على ممارسة الرياضة يوميا أكثر من 30 دقيقة لضمان حرق الدهون.

- عدم منع الدهون من النظام الغذائي واستبدالها بالدهون غير المشبعة، مثل زيت الزيتون، وزيت بذرة الكتان .

- تناول جميع المشروبات بدون سكر، ومنع الأنواع الدايت التي تحتوي على السكرين.

- تقليل نسبة الملح من الطعام بالتدريج واستبدالها بالخل والليمون.

ويؤكد إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أهمية توازن الوجبات الغذائية واحتوائها على جميع العناصر، وعدم اتباع حميات الحرمان كي لا يتعرض الجسم لأي صدمات تؤدي إلي خلل في التمثيل الغذائي وتقليل نسبة حرق الدهون.

إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي