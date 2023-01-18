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الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 12:38 مساء
الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»
يعقد مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) في 13 و14 مارس المقبل (الإنترنت)
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أعلنت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تعتزم عقد «الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي» يومي 18 و19 يناير 2023 بمقر الأمانة العامة، والمُشكَلة من الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهى: المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان وجمهورية الصومال وجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي.

وأفادت أبوغزالة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت في مايو 2019، والذي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره 30 ألف دولار أميركي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، وفقا لبيان الجامعة العربية.

كما أضافت هيفاء أن هذه اللجنة سوف تتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي للعام 2023، وأن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها في 13 و14 مارس المقبل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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يشار إلى أن هذه الجائزة تمنح سنويا تكريما وعرفانا من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوي الإسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية، وكذلك لحثهم على الاهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف المجالات الصحية، كما أكدت أن عالمنا العربي يزخر بكفاءات متميزة علينا الاستثمار فيها لتعزيز النظم الصحية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في دولنا العربية.

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