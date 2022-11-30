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بالفيديو: حيل للسيطرة على الوزن في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 01:12 مساء
بالفيديو: حيل للسيطرة على الوزن في الشتاء
بعض الحيل والطرق سهلة التطبيق للسيطرة على زيادة الوزن خلال فصل الشتاء (الإنترنت)
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فصل الشتاء تحديدًا من أكثر الفصول التي نعاني فيها من زيادة في الوزن، ويصعب على البعض السيطرة خلاله في الحفاظ على حمية غذائية صحية قليلة السعرات، مما يجعلهم يكتسبون وزنًا زائدًا قد يصل إلى أكثر من 10 كيلوجرامات، لذلك يقدم الدكتور محمد راضي، أخصائي التغذية العلاجية، بعض الحيل والطرق سهلة التطبيق للسيطرة على زيادة الوزن خلال فصل الشتاء تعرفي عليها معنا.

في البداية يقول الدكتور راضي، هناك أسباب عديدة وعادات خاطئة يقوم بها البعض مما يتسبب بزيادة الوزن في الشتاء، منها الميل إلى الكسل والخمول بسبب برودة الجو في الخارج، ما يجعل ممارسة الرياضة أو المشي صعبًا مع تناول الطعام غير المفيد غالبًا، وعالي السعرات الحرارية مثل المحاشي والمكرونة وغيرها، تناول المشروبات الساخنة المحلّاة بكثرة مثل الشوكولاتة الساخنة والسحلب للاعتقاد الخاطئ أنها تتسبب في الشعور بالدفء.

ويقول الدكتور محمد راضي إن هناك بعض الخطوات والحيل إذا تم تطبيقها، فسيتم السيطرة على الوزن وعدم زيادته منها:

الخضروات والفواكه والمكسرات
- زيادة نسبة الخضروات والفاكهة في حصة الطعام اليومية من الحيل البسيطة والفعالة في تجنب اكتساب الوزن وعدم الشعور بالجوع، فاحرص على ذلك فالخضروات والفواكه تعطي شعورًا بالشبع، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، وفصل الشتاء فيه الكثير من الفواكه المختلفة الجميلة مثل الفراولة، والبرتقال، واليوسفي، والموز، والتفاح، والأفوكادو، والكيوي، كما يُنصح بتناول حفنة من المكسرات غير المحمصة وغير المملحة يوميًا، لما لها من فوائد كثيرة ولاحتوائها أيضًا على نسبة عالية من اﻷلياف.

جعل وقت الطعام مقدسًا
- تكثرعادة الجلوس وتناول الطعام والمشروبات أمام التلفاز، والجلوس لفترات طويلة تحت الغطاء، وعدم الحركة، وهذه من أشد العادات خطورة على صحتك عمومًا ورشاقتك بشكل خاص، فيجب أن يكون وقت الطعام وقتًا مقدسًا فقط للطعام، وستجد أن مقدار ما تتناوله يقل بشكل كبير.

تقليل السكريات
- المشروبات الساخنة مهمة لتدفئة الجسم في فصل الشتاء، ولكن نسبة السكر التي تضعينها في المشروب، هي ما تجعل منه مشروبًا يضر أكثر مما يفيد، فاحرصي على تقليل نسبة السكر التي تضعينها في المشروبات، وضعي السكر البني مع تقليل تناول الحلويات للحد الأدنى وتناولي بدلًا منها الفواكه الطبيعية.

الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي
- قلة التعرض لأشعة الشمس تخفض مادة السيروتونين الكيميائية، التي تمنح الشعور بالسعادة، ما يولّد الاكتئاب، ويدفع إلى الإفراط في الطعام لذا، يجب التمتع بأشعة الشمس، من خلال ارتشاف فنجان القهوة الصباحي في الخارج، أو نزع الستائر في المنزل أو المكتب.

المياه و الحمضيات
- الإكثار من تناول الحمضيات الغنية بالفيتامين سي، كالليمون الحامض، والبرتقال، والغريب فروت وذلك لتعزيز جهاز المناعة مع شرب لترين من السوائل يوميًا، لتسهيل عملية الهضم واستخراج السموم من الجسم بشكل دوري.

وجبات خفيفة
- استهلاك وجبة خفيفة صحية بين كل وجبة وأخرى، ما يمنع الجوع، ويخفف من الشراهة في أثناء الوجبة الرئيسية.

ممارسة التمارين الرياضية
- الرياضة صيفًا وشتاءً مهمة لصحة جسمك، لذا احرص على عدم إهمال التمارين الرياضية على الأقل ثلاثة أيام أسبوعيًا، لمدة نصف ساعة وتذكر أن التمارين ستساعد جسمك على الشعور بالدفء في الجو البارد.

قسط وافر من النوم
-الحصول على قسط وافر من النوم: لقلة ساعات النوم أثر سلبي على جهاز المناعة، كما يقلّل هذا الأمر من النشاط في خلال النهار، ما يجعل المرء يلجأ إلى الإفراط في استهلاك الوجبات للتعويض عن الحاجة إلى الطاقة.

وفي النهاية يؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي، أن الاهتمام بالتغذية الجيدة والنشاط الكافي يحميكِ من زيادة الوزن في الشتاء، وعند المواظبة على نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن، مع طبيعة جسمك وكتلته والاستمرار عليه، سيعتاد الجسم عليه ويصبح نظام حياة وليس نظامًا مؤقتًا فقط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohamed Rady (@mohdradhy)

 

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
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