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ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة موانئ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 06:47 مساء
ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة موانئ
مزارعون على الجرارات يحتجّون بالقرب من ميناء الحاويات الرئيسي في مدينة هامبورغ . (أ ف ب)
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أغلق مزارعون الإثنين الطرقات المؤدية إلى عدّة موانئ ألمانية، بينها ميناء هامبورغ (شمال)، احتجاجاً على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية في جميع أنحاء أوروبا.

وحذرت الشرطة في هامبورغ على منصة «إكس»، من أنّ «اضطرابات مرورية كبيرة تحدث في منطقة ميناء هامبورغ»، الأكبر في ألمانيا، ما تسبّب في عرقلة جزء كبير من «حركة مرور الشاحنات»، بحسب «فرانس برس».

اضطراب حركة المرور
كذلك، تسببت طوابير من مئات الجرارات في اضطراب حركة المرور في جميع أنحاء وسط مدينة هامبورغ، بينما نُظّمت تظاهرة للمزارعين أمام محطة القطار، حسبما أفادت السلطات. وتعطّل العمل في موانئ ألمانية أخرى، ففي ولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، منع مزارعون نحو 40 جراراً من الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة فيلهلمسهافن، وفقاً للشرطة.

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كذلك، أدّى «تجمّع» للمزارعين على طريق رئيسي قرب مرفأ بريمرهافن (شمال)، إلى «تباطؤ كبير» في حركة المرور.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون منذ عدّة أسابيع إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينصّ على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026.

 مفاوضات فاشلة بين النقابات والحكومة
وتأتي هذه الاحتجاجات في فترة مفاوضات فاشلة بين النقابات والحكومة، وبينما امتدّ الحراك إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبولندا ورومانيا. وتستهدف هذه التحرّكات خصوصاً الالتزامات البيئية الأوروبية المتزايدة المفروضة على القطاع، والزيادة في تكاليف الإنتاج منذ الحرب في أوكرانيا، والعبء الإداري الذي يقع على عاتق المزارع.

وفي فرنسا، يستعد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الذي يمثّل معظم العاملين في المهنة، والمزارعون الشباب في المنطقة الباريسية وفي الشمال الإثنين، لفرض حصار على العاصمة اعتباراً من الساعة 14,00 (13,00 ت غ) «لأجل غير مسمى».

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