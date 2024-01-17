  • Alwasat News
Atwasat

رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 06:27 مساء
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البنك المركزي اليوناني بعد اجتماع مجلس الحكام في أثينا في 26 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأربعاء أن المصرف يمكن أن يبدأ خفض معدلات الفائدة اعتبارًا من الصيف، مشددة على أن أي خطوة من هذا القبيل ستتوقف على آخر البيانات الاقتصادية.

وبدأ المصرف في يوليو 2022 رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة تاريخية للسيطرة على التضخم المرتفع بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، بحسب «فرانس برس».

 تجميد سعر الفائدة في آخر اجتماعين
ودفع تراجع التضخم والمشهد الاقتصادي القاتم مذاك البنك المركزي الأوروبي إلى تجميد سعر الفائدة في آخر اجتماعين عقدهما، ما أثار تكهنات حيال موعد بدء المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا خفض المعدلات. 

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في دافوس، طلب من لاغارد التعليق على تلميحات صدرت عن أعضاء مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي إلى أن خفض المعدلات قد يجري خلال الصيف.

-  «المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام
-  الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي وسط مخاوف من تداعيات التضخم

وقالت لاغارد «أرجح ذلك أيضًا.. لكن عليَّ التحفظ إذ أننا نعتمد أيضًا على المعطيات وما زالت هناك ضبابية إلى حد ما ومؤشرات غير ثابتة عند المستوى الذي نود أن تكون عليه». وتترقب الأسواق خفض المعدلات اعتبارًا من موعد أقربه أبريل، لكن حكام البنك المركزي الأوروبي حاولوا جاهدين التخفيف من حجم هذه التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.

معدل التضخم يبلغ في منطقة اليورو 2.9%
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.9% في ديسمبر، في تراجع كبير عن الذروة المسجلة أواخر 2022 والتي بلغت أرقامًا عشرية، لكنه ما زال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وأكدت لاغارد أن التضخم «على المسار الصحيح» لكن ما زال من المبكر إعلان الانتصار. وأشارت إلى أسعار الطاقة واحتمال تعطّل سلاسل الإمداد كعوامل خطر رئيسية.

يتابع البنك المركزي الأوروبي عن كثب أيضا المفاوضات بشأن الأجور في منطقة اليورو وهوامش أرباح الشركات لما قد يتأتى عنها من «تأثير خطير» على معركة المصرف ضد التضخم، وفق ما أكدت لاغارد. وأضافت «سنعرف المزيد على الأرجح في أبريل أو مايو»، فور التوصل إلى اتفاقات بشأن الأجور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة شحن «إن واي كيه» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر
شركة شحن «إن واي كيه» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر
واشنطن تدافع عن فرض قيود على صادرات الرقائق لبكين
واشنطن تدافع عن فرض قيود على صادرات الرقائق لبكين
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف
رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف...
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر...
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات
«غوغل» تستغني عن مئات الموظفين ضمن فريقها لمبيعات الإعلانات...
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023...
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار
هبوط أسعار النفط.. خام «برنت» إلى 77.7 دولار...
المزيد