أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%

القاهرة - بوابة الوسط

طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الخميس، شهادات ادخار بعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنويًا، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي جرى طرحها خلال العام الماضي.

ويستهدف البنكان إعادة تدوير المستثمرين في شهادات الادخار البالغة أصولها نحو 304 مليارات جنيه (بقيمة تقترب من مليار دولار).

وقال بنك مصر إنه قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة «طلعت حرب» لمدة عام بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأشار البنك، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المستثمرين يمكنهم صرف العائد شهرياً بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها للمصريين والأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتستمر لمدة عام.

- «المركزي المصري» يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي

وطرح بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاماً حينها، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

المصريون يبحثون عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم

ويبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري، الذي يتداول في السوق الموازية عند مستويات تفوق 50 أمام الدولار، بفارق كبير عن سعره الرسمي البالغ نحو 31 أمام الدولار.

أبقى البنك المركزي المصري بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، ليحدد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.