  • Alwasat News
Atwasat

أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 09:58 مساء
أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%
فرع للبنك الأهلي المصري في مدينة القاهرة الجديدة. مصر (الإنترنت)
alwasat radio

طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الخميس، شهادات ادخار بعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنويًا، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي جرى طرحها خلال العام الماضي.

ويستهدف البنكان إعادة تدوير المستثمرين في شهادات الادخار البالغة أصولها نحو 304 مليارات جنيه (بقيمة تقترب من مليار دولار).

وقال بنك مصر إنه قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة «طلعت حرب» لمدة عام بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأشار البنك، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المستثمرين يمكنهم صرف العائد شهرياً بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها للمصريين والأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتستمر لمدة عام.

- «المركزي المصري» يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي

وطرح بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاماً حينها، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

المصريون يبحثون عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم
ويبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري، الذي يتداول في السوق الموازية عند مستويات تفوق 50 أمام الدولار، بفارق كبير عن سعره الرسمي البالغ نحو 31 أمام الدولار.

أبقى البنك المركزي المصري بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، ليحدد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023

رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري في بريطانيا يسجل أدنى مستوى له منذ 70 عاما
إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري في بريطانيا يسجل أدنى مستوى له ...
معدل البطالة في ألمانيا يناهز 6% جراء تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا
معدل البطالة في ألمانيا يناهز 6% جراء تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من الغرب
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
المزيد
أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%
أكبر بنكين حكوميين في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 27%...
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر
ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر...
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا
استئناف إغلاق أهم نقاط العبور بين أوكرانيا وبولندا...
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من الغرب
رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية ......
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
المزيد