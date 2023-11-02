«المركزي المصري» يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس، تماشيًا مع التوقعات، مشيرًا إلى أنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وأن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وبذلك بقيت أسعار الفائدة عند معدّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وهو السعر الأعلى تاريخيًا.

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وفي أغسطس الماضي، رفع المركزي أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة منذ مارس 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.